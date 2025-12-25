Er is een flinke rel gaande rondom een speciale wedstrijd op het WK voetbal. Organiserende stad Seattle in de Verenigde Staten had 27 juni 2026 uitgeroepen tot de viering van homorechten, zeker omdat er dan een WK-wedstrijd in de stad wordt gespeeld. Maar Iran en Egypte, die dan tegen elkaar moeten in Seattle, hebben daar totaal geen zin in.

Iran gaat er alles aan doen om te voorkomen dat de WK-wedstrijd tegen Egypte in Seattle door de lokale gemeenschap wordt uitgeroepen tot Pride Match, ter ere van de lhbtqi+-beweging. "We hebben absoluut geen interesse om een WK-wedstrijd in regenboogkleuren te spelen", benadrukt voorzitter Mehdi Taj van de Iraanse voetbalbond aan staatsmedia. Taj vertelt dat het duel op 26 juni samenvalt met de heilige maand Muharram, waarin sjiitische moslims de dood van de derde imam Husayn ibn Ali herdenken.

Islamitische zonde met doodstraf tot gevolg

Volgens hem wordt de Pride Match in Iran beschouwd als een belediging van islamitische waarden en heiligheden, waar homoseksualiteit als zonde wordt beschouwd en zelfs tot de doodstraf kan leiden. Homoseksualiteit is ook strafbaar in Egypte, dat eveneens heeft geprotesteerd tegen de Pride Match in een brief aan wereldvoetbalbond FIFA.

FIFA heeft er niks over te zeggen

De wedstrijd werd al voor de loting voor het WK uitgeroepen tot Pride Match en vormt de aftrap van het jaarlijkse PrideFest-weekend in Seattle. Wereldvoetbalbond FIFA heeft alleen zeggenschap over de stadions en het officiële fanfestival in de WK-gaststeden, maar niet over activiteiten van lokale gemeenschappen zoals het PrideFest in Seattle.

Essentieel onderdeel van de stad

Volgens Hana Tadesse van het organisatiecomité van de WK-activiteiten in Seattle is de lhbtqi+-gemeenschap een essentieel onderdeel van de stad. Iran is een van de landen met de grootste gemeenschappen islamieten. Ongeveer 98 procent is moslim. Van tegenstander Egypte is het iets minder, maar nog altijd zwaar in het bovental. In dat land is negentig procent moslim, maar is er ook nog vijf tot tien procent christen.