Iran en Egypte zijn er niet van gediend dat hun onderlinge duel op het WK voetbal volgend jaar in het teken staat van de lhbtqi-gemeenschap. Volgens Iraanse media hebben de landen daartegen een protest ingediend.

De Amerikaanse speelstad Seattle had het duel op 26 juni al aangemerkt als Pride-wedstrijd, omdat dan ook het Pride-weekend is in de stad. Zaterdag na de loting en de bekendmaking van het speelschema bleek dat de wedstrijd zou gaan tussen Iran en Egypte. In Iran is homoseksualiteit strafbaar, soms zelfs met de doodstraf. Ook in Egypte kan homoseksualiteit bestraft worden

Niet geheel verrassend zijn beide landen not amused over het besluit over het duel, dat door een lokaal comité in Seattle is aangewezen als 'Pride-wedstrijd'. "Dit gaat om een onredelijke daad waarbij een specifieke groep wordt gesteund", zo reageerde de Iraanse bondsvoorzitter Mehdi Taj boos tegenover persbureau ISNA. Hij wil er over in gesprek gaan. Hana Tadesse, onderdeel van het organisatiecomité van WK-activiteiten in Seattle, is de lhbtqi+-gemeenschap een essentieel onderdeel van de stad. Wereldbond FIFA was niet direct bereikbaar voor commentaar.

Poule met Nieuw-Zeeland en België

Iran en Egypte zitten samen met België en Nieuw-Zeeland in groep G. Het is nog niet bekend wat er precies wordt georganiseerd rondom het duel. Wel is de angst bij de organisatie achter de actie dat spelers van zowel Iran als Egypte niet willen meewerken aan het initiatief.

Loting liep fors uit

Het WK begint pas in juni, maar er is nu al een hoop ophef. Tijdens de loting werd Donald Trump behoorlijk in het zonnetje gezet. Zo kreeg hij de FIFA Peace Prize, die speciaal voor hem in het leven leek te zijn geroepen. Door met name het tijdrovende gepraat van FIFA-baas Gianni Infantino liet de loting forse vertraging op.

