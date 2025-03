Italiaanse coach Gennaro Gattuso ruziet live op tv met analist: 'Je bent een slecht persoon'

Justin Kluivert is weer terug bij Oranje. In november vorig jaar maakte hij pas zijn basisdebuut bij het Nederlands elftal, in pas zijn derde interland. Nu hij door bondscoach Ronald Koeman weer is opgeroepen voor de duels met topland Spanje én hij zelf bij Bournemouth in topvorm verkeert, wil hij zich 'op elke positie' bewijzen.