Grote verslagenheid bij de familie van Fiorentina en de Italiaanse voetbalwereld. Zaterdag bereikte het nieuws dat eigenaar Rocco B. Commisso op 76-jarige leeftijd is overleden. Dat maakte zijn familie bekend.

De Italiaans-Amerikaanse miljardair was de oprichter van Mediacom Communications, een van de grootste kabeltelevisie- en breedbandbedrijven in de Verenigde Staten. In 2017 kocht hij de beroemde voetbalclub New York Cosmos, waarna twee jaar later Fiorentina in zijn geboorteland volgde. Tijdens zijn voorzitterschap beleefde de ploeg uit Florence belangrijke momenten, waaronder twee opeenvolgende finales in de Conference League.

Verdriet bij Fiorentina

'Met groot verdriet en droefheid kondigt de familie het overlijden aan van president Rocco B. Commisso', begint het verdrietige statement van Fiorentina. 'Voor zijn familie was hij een voorbeeld, een gids, een loyale en trouwe man die samen met zijn vrouw Catherine de mijlpaal van 50 jaar huwelijk bereikte. Voor zijn kinderen was hij een strenge maar liefdevolle vader, zoals zijn karakter hem ook kenmerkte: zachtaardig en vastberaden.'

La Fiorentina comunica la scomparsa del Presidente Rocco B. Commisso.



'Zijn liefde voor Fiorentina was het mooiste geschenk dat hij zichzelf ooit heeft gegeven', valt er ook te lezen. 'Voetbal was zijn grote liefde, en Fiorentina werd zeven jaar geleden zijn grote liefde toen Rocco de club overnam en de fans, de clubkleuren en de stad Florence in zijn hart sloot. 'We missen je en zullen je altijd missen.'

'Forza e Cuore'-campagne

Commisso liet tijdens de coronaperiode zien over een groot hart te beschikken. Hij startte een inzamelingsactie genaamd Forza e Cuore (kracht en hart) om fondsen te werven voor ziekenhuizen in Florence die zwaar getroffen werden door COVID-19. Hij en zijn familie droegen zelf een aanzienlijk bedrag bij om de campagne op gang te brengen. Het inspireerde ook supporters, spelers en anderen om te doneren.

