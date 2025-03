Jackpot! Teams van het WK voor clubs strijden om 'baanbrekend' recordbedrag

De winnaar van het WK voor clubs krijgt een hoofdprijs van maar liefst 115 miljoen euro. Dat heeft de FIFA woensdag bekendgemaakt op zijn website. Het WK is van zaterdag 14 juni tot en met zondag 13 juli in de Verenigde Staten. Er doen 32 clubs uit de hele wereld mee. Er is (vooralsnog) geen Nederlandse club gekwalificeerd.

De FIFA heeft het totale prijzengeld verhoogd tot 1 miljard dollar, omgerekend ruim 928 miljoen euro. Alle inkomsten die door het toernooi worden gegenereerd, worden verdeeld over de deelnemende clubs en via clubsolidariteit over de hele wereld verspreid. De FIFA hoopt 230 miljoen euro te kunnen verdelen over clubs die niet naar het WK gaan.

Lagere prijzenpot dan Champions League

De prijzenpot is een stuk lager dan die van bijvoorbeeld de Champions League. In de nieuwe opzet dit seizoen is er bijna 2,5 miljard euro te verdelen. Daar doen echter meer teams aan mee, er zijn meer wedstrijden en het toernooi wordt over meerdere maanden gehouden.

'Grootste prijzengeld ooit'

Gianni Infantino, de president van de FIFA, spreekt groots over het prijzengeld: "Het distributiemodel van de FIFA Wereldbeker voor clubs weerspiegelt de top van het clubvoetbal en vertegenwoordigt het grootste prijzengeld ooit voor een voetbalevenement, bestaande uit een groepsfase met zeven wedstrijden en een play-off format, met een mogelijke uitbetaling van 125 miljoen dollar voor de winnaars."

Ronde: Per club (in Amerikaanse dollars) Groepsfase 2.0 miljoen per winst / 1.0 miljoen bij gelijkspel Achtste finale + 7.5 miljoen kwartfinale + 13.125 miljoen Halve finale + 21.0 miljoen Finale + 30.0 miljoen Winnaar + 40.0 miljoen

Gediskwalificeerd

Vorige week maakte de FIFA bekend dat het Mexicaanse Club León niet meer mag deelnemen aan het WK voor clubs, omdat het net als CF Pachuca eigendom is van Grupo Pachuca. Volgens de reglementen mogen clubs van dezelfde eigenaar niet aan dezelfde competitie meedoen. Hierdoor is er een plek vrijgekomen op het lucratieve toernooi. Wie de vervanger wordt van Club León is nog niet bekend. "Welke club als vervanger wordt aangewezen, zal op een later tijdstip bekend worden gemaakt", zo meldde de FIFA in een verklaring.

Mogelijke deelname Ajax?

Op basis van de prestaties in de afgelopen vier jaar wist Ajax zich niet te plaatsen voor het toernooi, maar de Amsterdammers maken wellicht toch nog kans om deel te nemen. Al wil de club daar nog niet te veel over zeggen: "Wij vinden het te prematuur om te reageren'', zo vertelde een woordvoerder van de huidige koploper van de Eredivisie aan de NOS.