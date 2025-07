Mohammed Kudus heeft een toptransfer te pakken. De ex-Ajacied maakt de overstap van West Ham United naar Tottenham Hotspur. De Amsterdammers profiteren optimaal van deze transfer.

Tottenham Hotspur heeft op woensdag een akkoord bereikt met West Ham United over de overstap van Mohammed Kudus, zo meldde The Athletic. De transfer werd kort daarna bevestigd door transferspecialist Fabrizio Romano. De Ghanees is naar verluidt voor ongeveer 64 miljoen euro verkocht en staat op het punt een zesjarig contract te ondertekenen bij de club uit Noord-Londen. Alleen de medische keuring staat een overstap nog in de weg.

Ajax verscheurt contract van grootverdiener Jordan Henderson Ajax heeft flink wat ruimte gemaakt in het salarishuishouden door het contract van Jordan Henderson te verscheuren en de 35-jarige middenvelder per direct te laten gaan. Dat gebeurde in onderling overleg, meldt de club via de officiële kanalen.

Voordeel voor Ajax

Deze miljoenentransfer betekent ook goed nieuws voor Ajax. De Amsterdammers gaan namelijk een lekker centje verdienen dankzij het doorverkooppercentage en een solidariteitsbijdrage.

Ajax schiet zichzelf in de voet met bijzondere werkwijze: club moet vrezen voor imagoschade bij spelers De eerste week van Ajax' nieuwe seizoen is 30 juni van start gegaan in Amsterdam. Voor de ene net wat leuker dan de ander. Ajax wil korte metten maken met de aankopen van Sven Mislintat en verdient met de aanpak nu al niet meer de prijs voor werkgever van het jaar. In Amsterdam moeten ze waken voor een nog grotere imagoschade, dan ze de afgelopen jaren al hebben opgelopen.

Ajax krijgt bedrag over winst

In december 2024 liet journalist en Ajax-volger José de la Verde via X weten dat Ajax bij de transfer een doorverkooppercentage heeft afgedwongen van tussen de tien en vijftien procent. Daarnaast ontvangt de club een solidariteitsbijdrage van 1,54 procent. Dit is echter wel berekend over de winst die West Ham maakt, waardoor Ajax niet over het totale transferbedrag geld krijgt, maar van de winst. Dat gaat in het geval van Kudus om een totaalbedrag van maximaal 4,2 miljoen euro.

Ongemakkelijke ontmoeting

Kudus zal eerst nog wel een ongemakkelijk moment moeten doorstaan zodra hij de kleedkamer van de Spurs betreedt. Afgelopen seizoen kreeg de Ghanees het namelijk aan de stok met zijn nieuwe teamgenoten. Hij verloor samen met West Ham met 4-1 van Spurs, maar het einde van de wedstrijd haalde ex-Ajacied niet.

Stoppen slaan volledig door bij Mohammed Kudus tijdens harde afstraffing tegen Tottenham Hotspur Mohammed Kudus was een bezig baasje bij de vroege zaterdagmiddagwedstrijd in de Premier League. De oud-Ajacied bezorgde de defensie van Tottenham Hotspur de nodige problemen en scoorde een doelpunt. Het einde van de wedstrijd haalde hij echter niet. De gefrustreerde Kudus liet zich na een voetbalshow van de thuisploeg gaan in de tweede helft en kreeg rood.

Kudus kon zich niet meer beheersen in de slotfase en schopte Micky van de Ven, die al op de grond lag. Daarna zocht de Nederlander Kudus op om verhaal te halen, waarop de Ghanees hem met beide handen in het gezicht duwde.

Dit leidde tot een stevig opstootje op het veld, waarbij Kudus opnieuw betrokken was. Opnieuw gaf hij iemand – ditmaal Pape Sarr – een duw in het gezicht. Aanvankelijk kreeg hij slechts een gele kaart, maar na ingrijpen van de VAR werd deze alsnog omgezet in een rode prent.

𝐎𝐇 𝐎𝐇 𝐎𝐇... 🤦🏻‍♂️

De stoppen slaan even door bij Kudus die direct rood pakt 🟥#ViaplayVoetbal #PremierLeague #TOTWHU — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) October 19, 2024

Alles over de Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.