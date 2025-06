De eerste week van Ajax' nieuwe seizoen is 30 juni van start gegaan in Amsterdam. Voor de ene net wat leuker dan de ander. Ajax wil korte metten maken met de aankopen van Sven Mislintat en verdient met de aanpak nu al niet meer de prijs voor werkgever van het jaar. In Amsterdam moeten ze waken voor een nog grotere imagoschade, dan ze de afgelopen jaren al hebben opgelopen.

De spelers van Ajax kwamen met een grote lach binnen op sportpark De Toekomst, getuige de filmpjes op sociale media. Remko Pasveer maakte volop grapjes met Brian Brobbey en ook Davy Klaassen komt met een grote grijns op zijn gezicht terug. Hij heeft weken 'helemaal niks' gedaan met zijn vrouw en pasgeboren kind.

Discutabele werkwijze

Tot zover lijkt alles koek en ei bij Ajax, maar dat is wel even anders voor de zeven spelers die door Alex Kroes verbannen zijn van het eerste team. Niets nieuws, zo lijkt het, vorig jaar werd dat ook een aantal spelers verteld. Maar nu zit dat toch wat anders; parkeren mag niet meer op de plek voor de eerste selectie, er is nog maar één fysio beschikbaar en de faciliteiten mogen pas gebruikt worden nadat het eerste team klaar is. Dat viel te lezen in De Telegraaf.

Ajax moet in dat licht waken voor grotere problemen dan de zeven spelers waar ze zo graag vanaf willen. Tot op heden is het erg rustig bij de Amsterdammers op het gebied van eventuele vervangers van die zeven spelers omdat de financiële middelen niet toereikend genoeg zijn. Hen wegsturen is op sportief gebied gezien al dan niet te verdedigen, maar de manier waarop verdient allerminst de schoonheidsprijs.

Opmerkelijke actie Ajax onder vuur: 'Hij wordt neergezet als dorpsgek' Ajax heeft deze week acht spelers hardhandig uit de A-selectie gezet. Ze mogen niet meer meetrainen met het eerste elftal, lunchen apart en parkeren zelfs buiten het terrein van de hoofdmacht. De maatregel zorgt voor veel ophef: van kritiek op het beleid tot zorgen over de publieke vernedering van de betrokken spelers.

Imagoschade

Een club die op die manier met zijn spelers om gaat, zet zichzelf bepaald niet in de etalage voor inkomende spelers. Gezien de schaarste wat betreft financiële middelen en de onrust van Ajax de afgelopen jaren, heeft de roemruchte club al niet meer de aantrekkingskracht die het jaren geleden had. Mede ook omdat deze houding reactie is op eigen falend beleid door Mislintat zijn eigen gang te laten gaan.

Francesco Farioli

Sinds Ajax last heeft gehad van spelers die hun contract niet zo nauw naleefden, nemen ze de regeltjes zelf ook niet meer zo nauw. Destijds weigerden Antony en Martínez nog mee te trainen, vanwege een transfer die ze wilden forceren. Ajax doet er zelfs nog een schepje bovenop. De beleidsbepalers betalen nog wel, maar verbannen spelers volledig uit het eerste team. Het is tegen het zere been van zaakwaarnemers en de VVCS, de vakbond voor spelers.

'Francesco Farioli doet Ajax pijn': trainer lijkt transfer uit te stellen en dat heeft gevolgen voor Amsterdammers Francesco Farioli is zijn transfer naar FC Porto aan het uitstellen. Dat meldt De Telegraaf maandag. De Italiaan wil voor 1 juli niet tekenen bij de Portugese club, zodat Porto geen transfersom hoeft te betalen aan Ajax.

Iemand die een kleine bijdrage had kunnen geven aan zijn oude werkgever is vertrokken coach Francesco Farioli. Hij vertelde zoveel liefde voor iedereen bij Ajax te hebben maar stelt nu zijn overstap naar FC Porto uit, zodat Ajax geen ene cent van de afkoopsom van 5 miljoen meer zal zien. Ook die houding verdient niet de schoonheidsprijs.

Hoop voor Heitinga

Het is te hopen dat John Heitinga, de opvolger van Farioli, ditmaal wel genoeg krediet krijgt om wat op te bouwen met Ajax. Hij staat voor een zware klus: Farioli heeft Champions League-voetbal teruggebracht naar Amsterdam, maar dat heeft de verwachtingen torenhoog gemaakt. Gezien de heisa in Amsterdam, lijkt het niet zo dat deze verwachtingen direct reëel zijn. Heitinga werd in zijn eerdere interim-tijd niet goed genoeg bevonden en moest ruimte maken voor Maurice Steijn.

Trainer uit zorgen over kwaliteiten van John Heitinga: 'Ik hoop niet dat Ajax dat denkt' Robert Maaskant ziet dat Ajax-trainers John Heitinga en Marcel Keizer voor een flinke uitdaging staan, vooral als het gaat om de speelwijze én het overtuigen van de kritische Amsterdamse fans. "Het zijn geen jongens die zomaar even een hosanna-stemming oproepen bij het Ajax-publiek", stelt Maaskant in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine

Het is voor hem te hopen dat de discutabele tactiek van Alex Kroes en Ajax gaat werken en dat de overbodige jeugd- en Mislintat-spelers voor een goed bedrag worden weggehaald. En dat dit snel gebeurt, want zonder de financiële middelen kan Ajax ook geen nieuwe spelers aantrekken. Krijgen ze de transfers pas in de laatste week rond, dan zal het te laat zijn.