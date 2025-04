Jan Joost van Gangelen (ESPN) deelt vervelend nieuws: 'Heeft gevolgen voor mijn gezondheid'

Het gaat niet goed met Jan Joost van Gangelen. De 50-jarige presentator van ESPN is voorlopig niet op televisie te zien en geeft op zijn eigen Instagram tekst en uitleg.

"Hey lieve allemaal', zo schrijft hij op zijn eigen account. "Ik doe dit niet zo vaak maar ik wil graag iets persoonlijks met jullie delen." Van Gangelen heeft het idee dat hij sinds enige tijd 'figuurlijk over de kop is geslagen'. "Ik zit steeds vaker niet lekker in mijn vel en dit heeft uiteindelijk ook gevolgen voor mijn gezondheid.

Gas terug

Daarom heeft het kopstuk van ESPN een moeilijke beslissing genomen. "Uiteraard heb ik er lang en goed over nagedacht en vervolgens in volle overtuiging besloten om even gas terug te nemen." Voorlopig is hij dus even niet te zien op de betaalzender die de rechten op onder meer de Eredivisie en het bekertoernooi heeft.

Zelf wil hij er geen label op plakken, maar Van Gangelen vond het wel fijn om het aan zijn volgers te laten weten. "Noem het een burn-out of overspannen zijn: ik heb er in ieder geval veel last van en dat vraagt nu om tijd om tot rust te komen en te herstellen. Voor nu betekent dat: even niet werken, goed voor mezelf zorgen, en vertrouwen op het proces. En dat voelt goed."

Al lang werkzaam bij ESPN

Van Gangelen was onder meer eind maart nog werkzaam voor ESPN, tijdens de topper tussen PSV en Ajax. Hij begon in 1997 zijn loopbaan bij de NOS en was in de jaren daarna te zien tijdens programma's van de publieke omroep en de op dat moment nieuwe zender Talpa. Hij is vooral bekend van zijn tijd bij ESPN en de voorgangers Eredivisie Live en FOX Sports. Daar is hij een van de vaste gezichten.