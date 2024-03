Japanse belastingdienst klopt aan bij Andres Iniesta: fiscus wil 3,5 miljoen euro zien

Andres Iniesta heeft de Japanse belastingdienst op zijn dak gekregen. De fiscus van het Aziatische land wil nog 3,5 miljoen euro zien, aangezien de Spanjaard zijn belastingaangifte niet goed heeft ingevuld.

De 39-jarige Iniesta kende een rijke carrière, waarin hij een ware clublegende van FC Barcelona werd. Veel Nederlanders zullen de Spanjaard nog kennen van zijn goal in de WK-finale van 2010 tegen Oranje. In 2018 trok Iniesta naar het Japanse Vissel Kobe en na 5 jaar trok hij daar de deur achter zich dicht. Inmiddels speelt hij voor Emirates Club in de Verenigde Arabische Emiraten.

Belastingaangifte

Volgens Japanse media zou Iniesta een fout hebben gemaakt in zijn belastingaangifte. De Spanjaard zou zijn inkomstengegevens niet goed hebben ingevuld, waardoor de Japanse belastingdienst dus nog 3,5 miljoen euro van hem tegoed heeft. Dit bedrag is datgene wat Iniesta nog moest afstaan aan de belastingdienst, plus een toegevoegde naheffing.