Jeremie Frimpong blijft maar gaan: 'Ik wil alleen maar aanvallen, aanvallen, aanvallen'

Jeremie Frimpong speelde donderdagavond als rechtsbuiten bij Oranje in de wedstrijd tegen Canada (4-0). Hij was goed voor een goal en een assist en werd zo de Man of the Match. "Ik probeer gewoon gebruik te maken van mijn kwaliteiten om het team te helpen."

Frimpong speelt bij Bayer Leverkusen als rechtermiddenvelder (wingback) of als rechtsbuiten. Bij Oranje heeft hij als rechtshalf concurrentie van Denzel Dumfries, die al jaren onomstreden is op die positie. Daarom wilde bondscoach Ronald Koeman hem graag proberen op de rechtsbuitenpositie.

Dat ging uitstekend, zo bewezen de goal en assist. "Allereerst ben ik blij dat we gewonnen hebben en ik ben blij dat ik het team heb kunnen helpen", zei Frimpong bij NOS. "Ik heb mijn eerste assist voor het team gegeven en scoorde later ook nog eens."

Favoriete positie

"Het maakt mij niet uit waar ik speel", zei Frimpong over zijn favoriete positie. Ook maakt het hem niet uit waar hij speelt, zijn spel is toch hetzelfde. "Dat blijft altijd zo, ik wil alleen maar aanvallen, aanvallen, aanvallen", vertelde hij na afloop. Frimpong doet niet aan rust, hij heeft een druk seizoen gehad met Leverkusen en speelde alles. Ook nu bij Oranje oogt hij fit en niet te stoppen.

"Dat hoort erbij, dat is onderdeel van het voetballer zijn. Je moet altijd klaar zijn om te spelen. Als er een wedstrijd is, dan speel je die. Ik wil gewoon altijd voetballen. Ik wil en mag niet klagen.", zei de vleugelverdediger. "Ik breng veel energie bij het team in Leverkusen, dat wil ik hier ook doen. Ik wil hier ook trofeeën gan pakken."

Oranje wervelt dankzij uitblinkers Memphis Depay en Jeremie Frimpong voorbij Canada Oranje heeft bewezen klaar te zijn voor het EK. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman rolde Canada (vooral) na rust op in de Rotterdamse Kuip. Dat gebeurde aan de hand van uitblinkers Memphis Depay en Jeremie Frimpong. Het werd 4-0 voor Oranje in de eerste oefenwedstrijd in aanloop naar het EK.

'Frimpong sneller dan Davies'

Een knappe prestatie, gezien Frimpong tegenover de beste speler van Canada stond. Alphonso Davies is de linksback van de Canadezen en staat bekend om zijn ongelooflijke snelheid. Memphis Depay merkte al op dat Frimpong sneller was dan Davies.

"Ik kan niet wachten tot het grote toernooi begint", blikt Frimpong vooruit op het EK 2024. Op 10 juni speelt Nederland eerst nog tegen IJsland. De 23-jarige Frimpong, die in Engeland is opgegroeid, was er ook bij op het WK in 2022. Hij speelde toen geen enkele minuut onder Louis van Gaal, de bondscoach destijds.

Man of the Match

Frimpong speelde tegen Canada pas zijn derde interland voor het Nederlands elftal, maar klopt na dit optreden toch serieus op de deur voor de basiself. Sportnieuws.nl-verslaggever Rick Kraaijeveld was aanwezig in De Kuip en bestempelde Frimpong tot Man of the Match.