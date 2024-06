Oranje wervelt dankzij uitblinkers Memphis Depay en Jeremie Frimpong voorbij Canada

Oranje heeft bewezen klaar te zijn voor het EK. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman rolde Canada (vooral) na rust op in de Rotterdamse Kuip. Dat gebeurde aan de hand van uitblinkers Memphis Depay en Jeremie Frimpong. Het werd 4-0 voor Oranje in de eerste oefenwedstrijd in aanloop naar het EK.

De eerste 35 minuten zal Koeman kritisch benaderen tijdens de analyse met zijn spelers. Hij koos ervoor om nog niet met het A-elftal te spelen tegen Canada, al speelden er volgens de bondscoach wel enkele basisspelers mee. Die hadden het lastig tegen de brutale Canadezen, die Nederland tot aan eerste doelman Bart Verbruggen afjaagden.

Memphis Depay baart opzien met hoofdband: 'Roland Garros is iets verderop' Memphis Depay is een mannetje op en naast het veld. Hoe hij erbij loopt binnen de lijnen vindt de 30-jarige aanvaller van het Nederlands elftal ook belangrijk. En Depay heeft iets nieuws gevonden, waarbij hij inspiratie heeft gehaald uit de NBA of Roland Garros.

Versnelling gevonden

Vlak voor rust werd de juiste versnelling gevonden door Oranje en dat leverde een heleboel kansen op. Toch stond het 0-0 toen de 22 spelers de kleedkamers opzochten. En dat was best een wonder te noemen. Georginio Wijnaldum zag zijn inzet van de lijn gehaald worden en een minuut later kopte Brian Brobbey de bal breed, maar was er niemand om het leer binnen te lopen.

Frimpong kon zijn eerste interlandtreffer maken na een goede combinatie met Brobbey, die veel sterker was en zijn tegenstander goed achter hem hield. De kampioen van Bayer Leverkusen schoot na de één-twee echter op de Canadese keeper Dayne St. Clair. Ook Brobbey vond St. Clair op zijn weg, nadat hij prachtig werd weggestoken door Depay. De spits van Ajax faalde echter oog-in-oog.

Oranje wervelwind na rust

In de rust zal Koeman vooral hebben gezegd dat het Nederlands elftal zo door moest gaan als in de laatste vijf minuten voor de onderbreking. De jongens luisterden en dat resulteerde in een vroege 1-0. Frimpong, die speelde als rechtsbuiten, legde de bal perfect voor en Depay werkte binnen. Zijn eerste met hoofdband en zijn 45ste in totaal. Het verschil met topscorer Robin van Persie is nog maar vijf.

Daarna was het de beurt aan Frimpong zelf. Na een mooie actie werkte hij de bal voor, alleen werd zijn poging geblokt door een Canadees. Frimpong twijfelde niet en schoot met links hard en hoog raak. Toch zijn eerste interlandgoal voor Nederland te pakken. In de 61ste minuut werd Frimpong net als mede-uitblinker Depay vervangen.

Dubbel feest voor Weghorst

Onder andere Wout Weghorst kwam in het veld. En de spits had niet lang om zijn tiende goal namens het Nederlands elftal te maken. Jerdy Schouten schoot op doel en de Canadese keeper liet de bal los. Weghorst was er als de kippen bij om zijn doelpuntje mee te pikken. Hij vierde het met de bal onder zijn shirt en een duim in de mond, dus er is weer een kleine Weghorst onderweg.

Het slotakkoord was voor aanvoerder Virgil van Dijk. De captain begon op de bank en hoopte stiekem nog op een invalbeurt. Die kwam er ook. Na het vele wisselen van beide bondscoaches was de Oranje wervelwind gaan liggen en ook Canada had er niet zo veel zin meer in. Toch zorgde Van Dijk nog voor een mooi slotakkoord door de 4-0 binnen te koppen.

Al met al een goede wedstrijd voor Nederland, dat maandag nog de uitzwaaiwedstrijd heeft tegen IJsland.