Jetro Willems keert terug in Eindhoven: 'Van succes word je kaal, denk ik'

Jetro Willems keert vrijdagavond met Heracles Almelo terug bij PSV. De linksback brak in Eindhoven door in de Eredvisie en kijkt uit naar de wedstrijd tegen zijn oude club.

"Ik heb een warm gevoel overgehouden aan de fans van PSV en natuurlijk de club zelf", begint Willems tegenover het clubkanaal van de Eindhovenaren. "Het is alweer lang geleden dat ik in het Philips Stadion was. Ik heb voornamelijk wedstrijden gekeken op de tribune. Nu terug op het oude nest, dat is speciaal."

Kaal

Willems denkt nog altijd met een goed gevoel terug op zijn tijd bij de huidige koploper van de Eredivisie. "Warm en succesvol. Ik heb hog altijd veel contact met de mensen daar. Ze doen het erg goed dus dat is fijn voor ze." In het begin was het wel even wennen voor de 29-jarige linksback. "Ik kwam van Sparta en dat was mijn thuis. Ik werd goed opgevangen door de mensen op de club. Alles ging om voetballen, dus dat was ook wel lekker." Het grootste verschil tussen toen en nu? "Toen had ik nog haar", lacht Willems zijn tanden bloot. "Ik begon met haar en ging weg zonder. Van succes word je snel kaal, denk ik."

In Eindhoven beleefde Willems een aantal mooie dingen. Zo pakte hij tweemaal de titel en de Johan Cruijff Schaal met PSV. Ook won hij een keer de KNVB Beker. Ook speelde hij met de rood-witten in de Champions League.

Luuk de Jong

Dat deed hij onder meer met Luuk de Jong. De spits speelde voor zijn huidige periode ook al tussen 2014 en 2019 voor PSV. Willems en de huidige aanvoerder van de ploeg van Peter Bosz hadden een goede band. "Een connectie als die heb je niet zomaar. Zo'n spits als Luuk heb je niet altijd, maar is wel lekker als je hem voorin hebt staan. Hij knikt alles binnen."