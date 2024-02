Waarom PSV voor het eerst sinds december 2018 weer eens op vrijdag speelt

Wie kijkt naar speelronde 22 van de Eredivisie ziet dat een opvallende club het weekend aftrapt: PSV. De Eindhovenaren komen meestal op zaterdag of zondag in actie, maar dit keer dus niet. Maar waarom spelen de Eindhovenaren eigenlijk op vrijdag?

De laatste keer dat PSV op vrijdag speelde, was op 7 december 2018. Dat was overigens een groot succes; PSV won met 6-0 van Excelsior en Luuk de Jong, de huidige aanvoerder van de Eindhovenaren, scoorde twee keer. Hirving Lozano deed die wedstrijd ook mee. Overigens maakte Excelsior die avond twee eigen goals, voor Heracles Almelo is het niet te hopen dat hen dat ook overkomt.

Waarom PSV op vrijdag al tegen Heracles Almelo speelt

Dat heeft een hele eenvoudige reden. PSV neemt het dinsdag in de Champions League op tegen Borussia Dortmund. De Eindhovenaren spelen dan in eigen huis de heenwedstrijd van de achtste finale. Om PSV meer rust te geven, heeft de KNVB besloten om het thuisduel met Heracles Almelo op vrijdag in te plannen.

De voetbalbond doet dit om de Nederlandse prestaties in Europa te bevorderen in de hoop dat er meer tickets voor de Champions-, Europa- en Conference League te verdienen zijn. Dat werd besloten in de veranderagenda. Eerder dit seizoen speelden PSV en Feyenoord zelfs al eens op donderdag, maar dat bleek achteraf onnodig. PSV had zich al geplaatst voor de knockout-fase van de Champions League, terwijl Feyenoord uitgeschakeld was.

Peter Bosz waakt voor onderschatting

PSV is overigens nog helemaal niet bezig met de wedstrijd van dinsdag, verzekerde trainer Peter Bosz. "Er is nog niet gekeken naar Borussia Dortmund, niks met de staf besproken. 0 komma 0", zei hij donderdag op het perspraatje. De focus ligt op Heracles Almelo. "Deze wedstrijden zijn helemaal niet zo makkelijk, iedereen praat daar maar over maar dat is niet zo."

In Almelo had PSV niet veel moeite met Heracles. Het werd toen 6-0 door goals van De Jong, Jerdy Schouten, Malik Tillman, Ramalho, Guus Til en Ricardo Pepi. Bij 0-0 kreeg Justin Hoogma destijds rood.