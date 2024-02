Jeugdtoernooi van Ajax krijgt compleet nieuwe regels

Op de Future Cup eind maart gaat de organisatie compleet nieuwe regels hanteren voor de voetballers onder 17 jaar. Het toernooi, dat jaarlijks door Ajax wordt georganiseerd, hoopt zo het voetbal aantrekkelijker te maken.

De jeugdspelers gaan onder meer te maken krijgen met zuivere speeltijd, tijdstraffen bij gele kaarten en onbeperkt wisselen. Dat zijn regels die de afgelopen jaren al vaker geopperd zijn en langzaamaan op onofficiële toernooien worden getest. De Future Cup van Ajax is het volgende testevent van de regels, die ook door de KNVB en de internationale voetbalbond IFAB, die de regels bedenkt.

Op 30 en 31 maart en 1 april wordt de Future Cup gehouden op De Toekomst, het trainingscomplex van Ajax. Hoofd ontwikkeling bij Ajax, Casimir Westerveld, legt op de site van Ajax uit waarom het toernooi voor de nieuwe regels kiest. "Een van onze kernwaarden is aanvallend denken. Dat betekent dat we in de jeugdopleiding kijken naar dingen die we kunnen ontwikkelen. Deze vijf nieuwe regels worden gesteund en zijn bedoeld om het spel aantrekkelijker en eerlijker te maken. Dat zijn twee dingen die we graag najagen. Dit internationale toernooi is perfect om te laten zien waar we voor staan."

Overzicht van nieuwe regels

Dit zijn de vijf nieuwe regels die gebruikt worden tijdens de Future Cup 2024 in Amsterdam.



- Effectieve speeltijd

Bij elke keer dat het spel stilligt wordt de tijd ook stilgezet. Het maakt dus niet uit hoe lang een blessurebehandeling duurt, een opstootje moet worden afgehandeld of een keeper tijdrekt. De wedstrijd duurt altijd precies twee keer twintig minuten.



- Vrije trap

Bij een vrije trap hoeft een speler 'm niet per se 'te nemen'. Zolang de bal maar stilligt, mag de speler ermee doen wat hij wil: op doel schieten, zelf dribbelen of de bal naar een ploeggenoot passen.



- Tijdstraf

Bij een gele kaart moet een speler vier minuten van het veld. Na die vier minuten mag hij er dan weer in. Bij een tweede gele kaart (en dus rood) of een direct rode kaart blijft een speler verbannen van de wedstrijd.



- Geen ingooi meer

Gaat de bal over de zijlijn, dan is er geen ingooi meer. Een speler moet de bal met de voet weer in het spel brengen. Dit mag door middel van een trap of een dribbel. Ook vanuit een corner mag een speler zelf de bal indribbelen.



- Onbeperkt wisselen

Tijdens een wissel hoeft het spel niet meer stil te liggen. De teams mogen, één speler per keer, gedurende het spel wissels doorvoeren. Het totale aantal wissels dat gebruikt mag worden, is onbeperkt. Dus een speler die er al uit is gehaald, mag even later weer ingezet worden als de trainer dat wil.

Acht teams doen mee

De jeugdteams (onder 17) van acht teams doen mee aan de Future Cup in Amsterdam. De loting is al geweest en zie je hieronder.