Joey Veerman: 'Als je het hele seizoen bekijkt, denk ik dat de bondscoach zijn selectie al wel klaar heeft'

Joey Veerman meldt zich maandag in Zeist voor een driedaagse trainingsstage bij Oranje. Het is vooral om spelers fit te houden die al een week klaar zijn met het seizoen, denkt hij zelf. Een paar andere internationals sluiten pas over een paar dagen aan.

Veerman vindt dat we niet te raar moeten doen over het woordje 'stage'. Hij zegt bij Radio 538: "Het zijn gewoon drie trainingsdagen. Vandaag begint gewoon de voorbereiding op het EK voor sommige jongens en op 1 juni voor de rest." De middenvelder van PSV heeft het idee dat veel spelers zich al moeten melden, om zo fit te blijven en geen achterstand op te lopen bij de spelers die nog bezig zijn met hun seizoen.

De 25-jarige Veerman kreeg de vraag of zijn plekje in het Nederlands elftal niet al zeker is. Momenteel telt de voorselectie dertig spelers, terwijl de definitieve selectie maar maximaal 26 spelers mag tellen. Op woensdag 29 mei maakt bondscoach Ronald Koeman de vier afvallers bekend.

'Selectie al bekend'

Veerman verwacht dat Koeman zijn selectie eigenlijk al rond heeft. "Als je het hele seizoen bekijkt, denk ik dat de bondscoach zijn selectie al wel klaar heeft", zei de middenvelder op de radio. Hij ging verder niet in op de verwachting of hij er wel of niet bij zou zitten.

De radiopresentatoren vroegen zich nog af of Veerman dan nieuwe gezichten zou tegenkomen in Zeist. "Sinds dat deze bondscoach er is, ben ik erbij geweest. Dus ik ken al die jongens wel." Veerman debuteerde op 18 juni 2023 in het Nederlands elftal en speelde sindsdien nog maar één wedstrijd niet mee.

'Nukkige' bondscoach?

Koeman kan in persconferenties vaak 'nukkig' overkomen, vonden de presentatoren bij Radio 538. Veerman laat weten dat dat 'intern' anders is: "We lachen ook wel hoor. Ik kan zeker door één deur met de bondscoach. Je bent kort bij elkaar, dus het zijn wel vaak korte gesprekken. Maar dat verloopt goed."

Oranje oefent op 6 juni tegen Canada en op 10 juni tegen IJsland. Vervolgens begint het EK voor Nederland op 16 juni tegen Polen. Oranje zit ook in de poule met Frankrijk en Oostenrijk.