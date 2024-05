Ronald Koeman duidelijk over volgende stap Joey Veerman: 'Daar is hij klaar voor'

Bondscoach Ronald Koeman heeft zich uitgesproken over Joey Veerman. Het is nog onduidelijk welk middenveld Koeman gaat opstellen tijdens het EK. Maar er zijn in ieder geval kansen voor de PSV-speler.

Koeman heeft weleens twijfels gehad over de 25-jarige middenvelder. "Soms denk je dat hij minder loopt dan een andere speler", vertelt hij in Veronica Offside. "Maar in alle statistieken staat hij altijd heel hoog qua afgelegde meters in een wedstrijd."

"Aan de bal is hij geweldig. Iedere bal die hij geeft is gewoon altijd met een idee. Maar soms heb je wel eens problemen met hem, omdat hij dan overlopen wordt door het middenveld. Maar hij zit bij het Nederlands elftal, dus hij maakt kans om te spelen", zegt de bondscoach over het EK.

Frenkie de Jong

Wim Kieft wijst Koeman aan tafel op een uitspraak van Koeman dat Veerman niet samen kan spelen met Frenkie de Jong op het middenveld. "Het probleem is dat Veerman dan rechts speelt en bij zijn club speelt hij altijd links. Als Frenkie de Jong fit is, speelt Frenkie links op het middenveld."

"Dus als frenkie de jong speelt, dan speelt hij dus niet?", vraagt presentator Wilfred Genee zich af. "Daar kun je vanuit gaan?" Zo stellig wil de bondscoach dat niet zeggen. Maar hij had graag meer verschillende spelers op het middenveld uitgeprobeerd.

Blessures

"Het is jammer dat we ook tijdens de interlandperiodes zoveel geblesseerden hebben gehad", aldus Koeman. "Ik heb daardoor nooit verschillende samenstellingen op het middenveld kunnen proberen. Met Veerman of Reijnders of Schouten... Dat is jammer. Want ik had ook graag een keer een Micky van de Ven in het centrum willen opstellen, in met name oefenwedstrijden. Helaas heeft dat niet kunnen gebeuren."

Volgende stap

Volgens Koeman is het ook tijd voor Veerman om de volgende stap in zijn carrière te maken. "Je moet wel uitdagingen in je carrière als speler hebben. En ik vind dat hij zo goed is voor Nederland. Ik wil hem graag waar dan ook, in Spanje, Italië, Duitsland of Engeland zien op het middenveld. Want dan speel je op het hoogste niveau."

"Dat moet hij dus komend seizoen eigenlijk gaan doen?", vraagt Genee. "Ja ik denk dat hij in alle opzichten klaar is voor een stap naar het buitenland."

