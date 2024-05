Eindelijk goed nieuws in Amsterdam: 'Ajax versterkt staf met Premier League-trainer'

Ajax is nog druk op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer voor volgend seizoen, maar gaat op korte termijn wel een versterking presenteren binnen de trainersstaf. De club zou namelijk een nieuwe keeperstrainer hebben gevonden.

Het AD meldt dat Jelle ten Rouwelaar de nieuwe keeperstrainer gaat worden in Amsterdam. De oud-keeper van NAC Breda komt over van Burnley, waar hij sinds 2022 werkte met hoofdtrainer Vincent Kompany. Burnley degradeerde afgelopen weekend uit de Premier League. Ten Rouwelaar werkte eerder als keeperstrainer bij NAC Breda en Anderlecht. Hij volgt Anton Scheutjens op bij Ajax.

Onder welke hoofdtrainer?

Het is nog onduidelijk met welke hoofdtrainer Ten Rouwelaar in Amsterdam moet gaan werken. John van 't Schip is op dit moment de coach, maar hij zal na het seizoen een stap terugdoen. Hij nam het op interimbasis over van Maurice Steijn, die eerder dit seizoen ontslagen werd. Technisch directeur Alex Kroes sprak de afgelopen periode met Graham Potter, maar dat liep uiteindelijk op niets uit.

De club zou op dit moment bezig zijn om Francesco Farioli los te weken bij Nice. De 35-jarige Italiaan staat met de Franse club vijfde in de Ligue 1. Farioli was jarenlang de assistent van Roberto de Zerbi, die op dit moment werkzaam is bij Brighton als hoofdtrainer.

Maduro vertrekt

Waar Ajax dus een nieuwe keeperstrainer heeft gevonden, maakte de club eerder vandaag het vertrek van assistent-trainer Hedwiges Maduro bekend. Hij werd vorig jaar nog overgenomen van Almere City, maar bewandeld een jaar later alweer de omgekeerde weg. Maduro wordt in Flevoland de opvolger van Alex Pastoor.