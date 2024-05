John Heitinga keert terug in Amsterdam en scoort herenhuis van circa 3 miljoen euro

John Heitinga heeft een behoorlijk riant herenhuis gekocht in Amsterdam. Hij kan ook wel een stekkie gebruiken, nu de voormalig Ajax-trainer ontslag heeft genomen als assistent-trainer bij West Ham United in Engeland.

Volgens BekendeBuren.nl gaat het om een twee onder één kap-woning aan de Amstel. De site meldt dat de laatst bekende vraagprijs 2.750.000 euro was en dat Heitinga een hypotheek heeft genomen van ruim 3,1 miljoen euro. De woning heeft een oppervlakte van liefst 279 vierkante meter, zodat hij er onderhand een voetbalbeld in kan aanleggen.

De ruimte is opgedeeld in vijf slaapkamers, twee badkamers, vier woonlagen en een vliering (ruimte boven de zolder). De keuken is uiteraard tip top in orde en is afgescheiden van de andere ruimtes. De tuin komt qua ontwerp uit de koker van archtiect Dick Beijer en bevat waterpartijen, bomen en terrassen.

John Heitinga klaar bij West Ham door vertrek David Moyes en komst nieuwe trainer John Heitinga stopt na dit seizoen als assistent-trainer van West Ham United. De Nederlander was sinds midden 2023 de rechterhand van David Moyes, die na 4,5 jaar vertrekt als hoofdtrainer in Oost-Londen.

Aanlegsteiger

Dan zijn er nog wat meer extraatjes: vanuit de tuin is een eigen aanlegsteiger te bereiken, ook is er een kantoorruimte en een gym plus openhaard. De woonkamer biedt uitzicht op de Amstel. Heel verleidelijk voor Heitinga, kortom, om dit pandje te verkeizen boven een ander dat hij nog in zijn bezit heeft, aan de Willemsparkweg in Amsterdam. Voor foto's kun je gluren op BekendeBuren.nl.

Ajax

Wat zijn volgende stap wordt in de voetbalwereld is onbekend. In juni 2023 stopte hij als trainer bij Ajax. Hij maakte toen het seizoen af nadat Alfred Schreuder was ontslagen. Lang bleef onzeker of Heitinga ook na de zomer mocht aanblijven, tot de Amsterdammers toch voor een ander kozen. Heitinga besloot naar West Ham te gaan, waar hij assistent werd van David Moyes. Die is na 4,5 jaar vertrokken bij de club.