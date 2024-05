John Heitinga klaar bij West Ham door vertrek David Moyes en komst nieuwe trainer

John Heitinga stopt na dit seizoen als assistent-trainer van West Ham United. De Nederlander was sinds midden 2023 de rechterhand van David Moyes, die na 4,5 jaar vertrekt als hoofdtrainer in Oost-Londen.

Heitinga werkte eerder samen met Moyes bij Everton, waar de Nederlander destijds voetbalde. Begin dit seizoen nam de Schot hem op in de technische staf, maar na één seizoen komt er dus alweer een einde aan. Heitinga kwam in Londen ook Mohammed Kudus en Edson Álvarez tegen, die hij eerder onder zijn hoede had toen hij een half jaar hoofdtrainer was van Ajax na het vertrek van Alfred Schreuder.

Nieuw tijdperk

Moyes begon in 2019 en beleefde vorig seizoen zijn grootste succes. Met West Ham United won hij de Conference League door Fiorentina in de finale te verslaan. Dit seizoen eindigden The Hammers als negende in de Premier League, buiten de Europese tickets.

At the helm of the Hammers ⚒️ pic.twitter.com/AAEwrnGLfq — West Ham United (@WestHam) May 23, 2024

De Spanjaard Julen Lopetegui neemt de zaakjes over van Moyes. Hij werkte eerder tussen november 2022 en augustus 2023 al in Engeland bij Wolves. Omdat Lopetegui zijn eigen staf meeneemt, kunnen Heitinga Billy McKinlay, Kevin Nolan en Henry Newman uitkijken naar een nieuwe uitdaging.