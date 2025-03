John van 't Schip beleeft horrordebuut bij Armenië, negen goals tegen in eerste twee duels

John van 't Schip heeft een dramatisch debuut als bondscoach van Armenië beleefd. In de Nations League werd er over twee duels met maar liefst 9-1 verloren van Georgië, waardoor promotie naar League B er niet meer in zit.

In de eerste wedstrijd werd al duidelijk dat promotie voor Van 't Schip en Armenië vrij lastig ging worden. In de Armeense hoofdstad Jerevan verloor de thuisploeg al met 3-0 van de bezoekers uit Georgië. Georges Mikautadze was tijdens die wedstrijd dé grote man bij Georgië. De spits die bij Ajax geen potten wist te breken scoorde maar liefst twee keer in de wedstrijd tegen Armenië.

Verguisde voormalig Ajacied doet 'oude bekende' Nederlandse bondscoach pijn bij diens debuut John van 't Schip is niet heel lekker begonnen aan zijn avontuur als bondscoach van Armenië. In eigen land werd met liefst 3-0 verloren van EK-smaakmaker Georgië. Nota bene Georges Mikautadze maakte twee goals.

Return

Door de 3-0 nederlaag in Jerevan moest Armenië uit de startblokken schieten tegen Georgië. In Tbilisi was er echter geen houden aan voor de ploeg van Van 't Schip. Na een half uur spelen was Georgië al vijf keer door de verdediging van Armenië gesneden en stond het 5-0 voor de thuisploeg. Mikautadze scoorde wederom twee keer, maar ook Paris Saint-Germain-speler Kvicha Kvaratskhelia stond op het scoreformulier.

Uiteindelijk lukte het Armenië nog wel om te scoren. Edgar Sevikyan maakte het eerste doelpunt onder het bewind van Van 't Schip. Het was wel een hele mooie, want de Armeen deed dit via een omhaal. Armenië kan daardoor niet meer profiteren naar de League B, het tweede niveau in de Nations League. In een poule met Luxemburg, Kazachstan en Liechtenstein eindigde Armenië nog als eerste, maar de play-offs blijken dus het eindstation te zijn voor de manschappen van Van 't Schip.