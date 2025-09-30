José Mourinho (62) beleefde bizarre momenten bij zijn terugkeer op Stamford Bridge, de plek waar hij geschiedenis schreef als coach van Chelsea. De huidige trainer van het Portugese Benfica werd met luid applaus ontvangen door de Londense fans en reageerde met een emotioneel gebaar: hij stuurde kusjes vanaf de bezoekersbank. Mourinho liet zich van zijn beste kant zien.

'The Special One' speelde bij Chelsea zijn vierde wedstrijd als coach van Benfica. Tot nu toe heeft de Portugese technicus twee overwinningen en één gelijkspel behaald in zijn huidige ambtstermijn. De emotionele terugkeer in zijn oude stadion leverde Mourinho een gele kaart én een kleine nederlaag op: 1-0.

Kusjes van Mourinho

Bij het betreden van het veld voor het Champions League-duel met Chelsea, scandeerden de Londense supporters minutenlang de naam van de Portugees. Mourinho glimlachte terug en stuurde kusjes, zichtbaar geëmotioneerd door de reactie van de tribunes. "Natuurlijk zal ik altijd een 'Blue' zijn. Ik maak deel uit van hun geschiedenis en zij maken deel uit van de mijne. Ik heb hen geholpen een grotere club te worden, en zij hebben mij geholpen een grotere José te worden", zei Mourinho voorafgaand aan de wedstrijd.

Ingreep bij misdragingen uitvak

Tijdens de wedstrijd toonde hij zich ook nog bijzonder sportief. Chelsea-middenvelder Enzo Fernandez werd bij een corner voor de fanatieke aanhang van Benfica bekogeld en uitgescholden. De Argentijn speelde vroeger bij Benfica en maakte voor veel geld de overstap naar Chelsea. Mourinho gebaarde flink naar het uitvak dat ze Fernandez met rust moesten laten, wat weer tot veel respect bij de Chelsea-fans leidde.

Emotionele reünie

Al tijdens de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd beleefde Mourinho een emotionele reünie. Hij omhelsde en kuste Thresa Conneely, de persvoorlichter van de club en een van de langst dienende leden van de staf van de 'Blues', op haar voorhoofd. 'Thresa is het op één na langst dienende personeelslid van Chelsea en is erg trots op haar werk. Ze zorgt altijd goed voor haar collega's met snacks en drankjes. Ze belichaamt wat het betekent om een familie te zijn binnen de club en werkt onvermoeibaar om ervoor te zorgen dat de persactiviteiten op wedstrijddagen soepel verlopen', zo schreven de Londenaren op hun officiële website.

José Mourinho coachte Chelsea in twee periodes (2004-2007 en 2013-2015) en won: 3 Premier League-titels, 3 League Cups, 1 FA Cup.