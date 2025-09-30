Voormalig topvoetballer Wesley Sneijder haalt keihard uit naar zijn oud-trainer José Mourinho. De Portugese coach, die Sneijder 41 wedstrijden onder zijn hoede had bij Inter (2009-2013), krijgt een veeg uit de pan vanwege zijn 'brutale aanval' op Fenerbahçe. Mourinho beweerde dat zijn periode in de Süper Lig een 'fout' was, iets wat de Nederlandse middenvelder 'allesbehalve slim' noemt. Volgens Sneijder heeft Mourinho de Turken hiermee diep gekwetst.

Sneijder won zes prijzen met Inter, waaronder de historische 'treble' in 2009-2010, en nog eens acht trofeeën tijdens zijn periode bij Galatasaray (2013-2017). Hij is dan ook zichtbaar geïrriteerd door Mourinho's 'kwade' benadering van het ontslag van rivaal Fenerbahçe, nadat de club opnieuw de groepsfase van de Champions League misliep.

Mourinho kwetst Turkse gemeenschap

"Ik denk niet dat het slim was van hem om zulke dingen te zeggen. Hij had die woorden niet moeten uitspreken. Vooral niet tegenover de Turkse gemeenschap, die hij met zijn opmerkingen heeft gekwetst. Ze vonden het helemaal niet leuk, hij heeft een grote zonde begaan!", aldus Sneijder, geciteerd door de Gazzetta dello Sport.

Mourinho begon zijn tweede ambtstermijn bij Benfica met een opmerkelijke afrekening. Het doelwit was Fenerbahçe, dat hem vorige maand ontsloeg na een verlies in de play-offs van de Champions League tegen de Portugezen en de trainer die hij verving (Bruno Lage).

'Ik keer terug op mijn niveau'

Nadat hij zijn tweejarige contract bij Benfica had getekend, vernederde The Special One de Turken. "Mijn carrière was rijk, ik heb in verschillende landen getraind en ik heb de verkeerde keuze gemaakt, maar ik heb geen spijt. Maar ik ben me bewust van wat ik goed of slecht heb gedaan", blikte Mourinho terug.

"Ik heb een fout gemaakt door naar Fenerbahçe te gaan, het is geen club die op mijn niveau staat. Maar ik heb alles gegeven tot de laatste dag. Met mijn terugkeer bij Benfica keer ik terug naar mijn niveau", waren de veelzeggende woorden van Mourinho.