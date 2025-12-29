José Mourinho heeft zondagavond weer opzien gebaard in Portugal. De trainer gaf een persconferentie waarin hij constant sprak over een 3-2 zege op SC Braga. De eindstand bij Braga - Benfica was alleen toch echt 2-2.

Benfica speelde zondagavond een kraker in de Portugese top tegen SC Braga. Lange tijd stond het 2-2, maar in de slotfase leek de ploeg van Mourinho de winnende goal te maken. Die treffer werd echter na een korte VAR-check afgekeurd. Braga kreeg in de slotfase nog een rode kaart, maar de stand bleef uiteindelijk 2-2. Althans, met die eindstand was Mourinho het niet eens.

'We hebben 3-2 gewonnen'

Op de persconferentie beantwoorde Mourinho alle vragen met als achterliggende gedachte dat zijn ploeg niet gelijk had gespeeld, maar met 3-2 had gewonnen. "Het was een geweldige overwinning", zegt de markante trainer onder andere over het gelijkspel tegen Braga. Mourinho zei ook dat de tegenstander van Benfica in de tweede helft 'nergens meer te bekennen was'. De coach vertelt dat zijn spelers het in de tweede helft helemaal om hebben gedraaid. "We hebben met 3-2 gewonnen, een geweldig resultaat voor ons."

De aanwezige pers snapte in eerste instantie niet waar Mourinho mee bezig was. Zij dachten eerst dat The Special One een foutje maakte en de einduitslag verkeerd had gezien, maar de trainer legde vervolgens uit waarom hij over een overwinning sprak. Volgens de trainer was het afgekeurde doelpunt van Benfica een 'zuivere goal', waardoor zijn ploeg met 3-2 heeft gewonnen. De VAR dacht daar echter anders over, want die keurde de treffer af. Mourinho wil daar echter niets van weten. Hij bleef herhalen dat Benfica had gewonnen en zelfs dat het een geweldige overwinning was.

Benfica

Mourinho kan manifesteren wat hij wil, maar Benifca krijgt toch echt maar één punt voor de wedstrijd tegen Braga. Daarmee staat de ploeg derde in de Portugese competitie. Het gat met koploper FC Porto is inmiddels al gegroeid naar zeven punten. De ploeg van oud-Ajax-trainer Francesco Farioli en ex-PSV-spits Luuk de Jong lijkt daarmee de grootste kanshebber op de titel in Portugal.