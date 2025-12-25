José Mourinho blijkt niet zoveel met de kerstgedachte te hebben. De flamboyante trainer van Benfica sprong na de 1-0 overwinning op Famalicao compleet uit zijn vel. De veelbesproken trainer clashte met een journalist tijdens de persconferentie.

Het enige doelpunt van de wedstrijd viel in de 34e minuut en kwam op naam van voormalig AZ-spits Vangelis Pavlidis, die een strafschop benutte. Ondanks de overwinning besloot The Special One een journalist de les te lezen, nog voordat deze zijn vraag kon stellen.

Mourinho verweet de Portugese journalist dat hij een vals artikel over hem had geschreven. Om die reden weigerde hij ook maar één vraag te beantwoorden. "U heeft deze week nepnieuws over mij gepubliceerd. Wat het belangrijkste deel van uw artikel betreft, zeg ik u duidelijk dat het vals is," verklaarde Mourinho, zichtbaar geïrriteerd en met een furieuze toon.

Journalist houdt vol

De journalist hield echter vol en herhaalde zijn vraag, in een poging opheldering te krijgen. De reactie van de coach was kort en krachtig. "Je bent gestraft. Ik ga je geen antwoord geven. Misschien volgende week," zei Mourinho, waarmee hij een abrupt einde maakte aan de dialoog.

De Benfica-coach staat bekend om zijn explosieve uitbarstingen en zijn weigering om artikelen of vragen te tolereren die hij als onjuist beschouwt.

Resultaten bij Benfica

Benfica staat momenteel op de derde plaats in de Portugese competitie, met 35 punten, acht punten achter koploper FC Porto. Sporting, de nummer twee, heeft 38 punten. Voor Mourinho en Benfica staat op 28 december de uitwedstrijd tegen Braga op het programma.

In 20 officiële wedstrijden heeft Mourinho 13 overwinningen, 4 gelijke spelen en 3 nederlagen behaald. Een indrukwekkende, maar ook wisselvallige reeks. Mourinho volgde in september Bruno Lage op als trainer van de Portugese topclub.