Benfica ging woensdag met 3-1 onderuit tegen SC Braga in de Portugese beker en daar was coach José Mourinho absoluut niet van gediend. Na de wedstrijd strafte hij zijn spelers en liet hij ze verplicht een aantal nachten op de club slapen.

Coach Mourinho was na de wedstrijd woedend in de kleedkamer. Wat een discussie met de spelers had moeten zijn, mondde uit in een monoloog. Mourinho bleef vloeken en tieren door het onbegrijpelijke verlies van zijn ploeg in de beker. "Ik kan niet zeggen dat Braga verdiende te winnen, maar eerder dat Benfica verdiende te verliezen", zo vertelde Mourinho na de wedstrijd.

'Hoop dat ze niet in slaap vallen'

"Wij waren het die een afschuwelijke eerste helft speelden. Vanaf het moment dat scheidsrechter João Pinheiro een penalty gaf voor een overtreding buiten het strafschopgebied, was er in plaats van een positieve reactie een reactie van negativiteit, nervositeit, verschrikkelijk balbezit en ongelooflijke balverliezen", gaat een woedende Mourinho nog even verder over zijn ploeg en de arbiter.

Mourinho zag hoe zijn spelers keer op keer de fout ingingen en kon uiteindelijk gene positief woord uitbrengen over de wedstrijd. "Een afschuwelijke eerste helft in alle opzichten. Met zoveel technische fouten... Onacceptabel, hoe dan ook. Ik hoop dat de spelers niet in slaap vallen", donderde Mourinho. Met die laatste uitspraak doelde hij op het feit dat zijn spelers van hem verplicht meerdere nachten op de club moesten slapen als straf.

'Onacceptabele individuele prestaties'

The Special One legde verder uit: "Normaal gesproken praat ik niet in de kleedkamer na wedstrijden, maar vandaag deed ik het wel. Ik sprak op een kritische, maar kalme toon. Niemand had iets te zeggen. Het was een gesprek dat uitmondde in een monoloog. Er waren onacceptabele individuele prestaties, wat leidde tot een zeer zwakke collectieve prestatie in de eerste helft."

Benfica staat op dit moment derde in de Portugese competitie met al tien punten achterstand op koploper FC Porto. Ook overleven in de Champions League is voor de Portugezen schier onmogelijk, Mourinho stapte in september 2025 in bij Benfica nadat coach Bruno Lage op straat werd gezet door de dramatische seizoensstart.