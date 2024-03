Jude Bellingham krijgt niet rood tijdens Valencia - Real Madrid, maar erna

Bij Valencia tegen Real Madrid gebeurde er nogal wat. Valencia kwam op een 2-0-voorsprong, waarna de Koninklijke dankzij twee treffers van Vinícius Júnior een puntje mee naar huis naam.

Aan beide kanten was het geen beste pot in het Estadio Mestalla. Toen Valencia eenmaal die marge van twee goals te pakken had, boeide het de spelers ook niet meer zo wat ze op de mat legden. De bal werd behandeld alsof het een gloeiend kooltje was: zo min mogelijk aanraken. Met enige moeite kon koploper Real daarna nog wat gaatjes vinden bij de nummer negen van LaLiga.

Jude Bellingham

Jude Bellingham kopte in blessuretijd de bal nog achter keeper Giorgi Mamardashvili. Althans: dat was al niet meer in blessuretijd, want de scheids Jesús Gil Manzano had een paar tellen daarvoor afgefloten. Enkele Real-spelers hadden moeite met het besluit om de treffer niet mee te laten tellen. Bellingham werd bestraft met een rode prent. Pluspuntje: hij miste daardoor dus geen seconde van deze wedstrijd.

VAR

Overigens was vlak daarvoor een beslissing genomen die juist in het voordeel werkte van Madrid. Valencia kreeg een penalty toegekend, maar de VAR liet de situatie checken, waarna Manzano de pingel introk.

LaLiga

Real Madrid leidt na 27 wedstrijden met 66 punten in La Liga. Girona (59 punten) en FC Barcelona (57 punten) kunnen zondag van het puntenverlies profiteren.