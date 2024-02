Jürgen Klopp over vormdip Cody Gakpo: 'Hij had moeite, dat was mijn fout'

Jürgen Klopp heeft dinsdag zichzelf als schuldige aangewezen voor het mindere seizoen van Cody Gakpo. Toen de oud-PSV'er vorig jaar halverwege het seizoen binnen kwam bij Liverpool leverde hij meteen en eindigde hij uiteindelijk in de dubbele cijfers als het gaat om doelpunten en assists. Dit seizoen is hij minder in vorm.

Klopp sprak zich uit over Gakpo op de persconferentie in aanloop naar het Premier League-duel van Liverpool met Luton Town. "Zijn data is honderd procent goed, of zelfs beter. Maar hij had moeite op het middenveld, en dat was mijn fout", vertelt Klopp, die dit seizoen nog wel eens wil schuiven met de 24-jarige aanvaller.

"We hebben erover gesproken", gaat Klopp verder. "Kan hij op het middenveld spelen? Ja, maar het is niet zijn beste positie en dat kan iets doen met je zelfvertrouwen. Op de lange termijn is het misschien goed geweest, maar op de korte termijn niet. Cody zal zelf niet zeggen dat dit het beste seizoen uit zijn leven is, maar we weten hoe goed hij is."