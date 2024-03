Juventus richt vizier op voormalig AZ-speler: 'In het voetbal kun je nooit, nooit zeggen'

IJslander Albert Gudmundsson wordt in verband gebracht met een transfer naar Juventus. De speler van Genoa speelde in Nederland meer dan 150 duels voor onder andere AZ en PSV. Nu lonkt een transfer naar de top, waar hij een oude bekende tegen kan komen.

Albert Gudmundsson speelt een goed seizoen bij Genoa. De aanvaller is een absolute uitblinker bij de nummer twaalf van de Serie A.

Weerzien met Teun Koopmeiners

Gudmundsson is niet de enige oud-AZ-speler die op de radar van Juventus is verschenen. Ook Teun Koopmeiners is opgevallen in Italië. Gudmundsson zegt tegen Sky Sport het volgende over een weerzien met de Nederlander: "Ik weet eerlijk gezegd niet waar zijn toekomst ligt, ik weet zelfs niet eens waar die van mij ligt. We zulen zien. Het zou leuk zijn om weer met Koop te spelen, want hij is een fantastische speler."

Of het daadwerkelijk van een transfer naar de recordkampioen van Italië komt, is nog maar afwachten. De 26-jarige IJslander wordt namelijk ook in verband gebracht met Tottenham Hotspur en Fiorentina. Volgens Italiaanse media ketste tijdens de winterse transferperiode een overgang op de laatste dag nog af. Fiorentina deed destijds een bod van 22 miljoen met bonussen. Nu gaan de geruchten dat Genoa 30 à 35 miljoen euro wil vragen voor Gudmundsson.

Toekomstige werknemer pijn doen

Gudmundsson kan zichzelf in de volgende Serie A-wedstrijd gaan onderscheiden tegen Juventus. Genoa neemt het in Turijn op tegen de nummer drie van de ranglijst. Eerder dit seizoen werd het 1-1 en wist Gudmundsson al te scoren.