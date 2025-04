Kampioen PSG moet na flinke zeperd streep zetten door bijzonder record

Paris Saint-Germain was al even kampioen in Frankrijk en was tot vrijdagavond ook nog ongeslagen. Maar aan die knappe reeks is een einde gekomen: Nice was in Parijs met 3-1 te sterk.

Morgan Sanson zette de bezoekers na een ruim halfuur spelen op voorsprong. Fabian Ruiz zorgde vlak voor rust voor de gelijkmaker, maar daarna liep Nice uit naar 3-1. Opnieuw Sanson en Youssouf Ndayishimiye zorgden voor de doelpunten in de tweede helft.

PSG-trainer Luis Enrique begon met veel basisspelers aan het duel in de Ligue 1, ondanks dat het dinsdag weer in actie komt in de halve finale van de Champions League. Dan wacht het uitduel met Arsenal. Volgende week woensdag is de return. Spelers als Warren Zaïre-Emery en Bradley Barcola begonnen wel op de bank tegen Nice, maar moesten alsnog invallen om de score om te draaien. Dat lukte niet.

Alles over Ligue 1

