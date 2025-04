Kampioenskoorts bij Liverpool? Trainer Arne Slot beleeft waardeloze middag bij Fulham

Liverpool heeft voor het eerst dit seizoen last van kampioenskoorts. Uitgerekend in het weekend dat de concurrenten punten verspeelden en definitief leken af te haken in de titelrace in de Premier League, beleeft trainer Arne Slot met zijn ploeg een complete offday bij Fulham. Volg het duel hier live.

Alexic Mac Allister zette de ploeg van Slot op aangeven van Ryan Gravenberch nog op rozen bij Fulham. Binnen het kwartier zette de Argentijn de koploper in een zetel. Liverpool wist namelijk dat nummer 2 Arsenal en nummer 3 Nottingham Forest allebei hun wedstrijden niet wonnen. Dus kon Liverpool bij Fulham de voorsprong vergroten tot liefst 14 punten op de nummer 2, met nog 7 duels te gaan. Maar het liep helemaal anders.

Nog voor de rust walste de thuisploeg over Liverpool heen. Dankzij goals van Ryan Sessegnon, Alex Iwobi en Muniz werd het 3-1 en heerst er kampioenskoorts bij Liverpool. Volg het duel hierboven live.

Enige prijs

De Premier League is nog de enige prijs waar Slot met Liverpool op jaagt in zijn debuutseizoen. In de finale van de League Cup verloor de ploeg op Wembley van Newcastle United. In de Champions League werden The Reds uitgeschakeld door Paris Saint-Germain en in de FA Cup beging Slot een blunder door met een b-team niet langs Plymouth Argyle te komen.

Concurrentie verspeelt punten

Nummer 2 Arsenal kwam zaterdagavond niet voorbij Everton (1-1) en nummer 3 Nottingham Forest verloor bij Aston Villa, mede dankzij een goal van Oranje-international Donyell Malen. Een nederlaag van Liverpool bij Fulham zou dus niet héél duur zijn.

Alles over de Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.