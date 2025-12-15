Danny Makkelie heeft weinig vrienden gemaakt met zijn opvallende actie van afgelopen weekend. De scheidsrechter krijgt keiharde kritiek van voormalig toparbiter Dick Jol, nadat Makkelie high-fives gaf aan een paar kinderen.

Dat deed Makkelie op een cruciaal moment tijdens FC Groningen - FC Volendam afgelopen zaterdag. De scheidsrechter liep naar de kant om te oordelen over een knullige handsbal, maar nam ondertussen bij het VAR-scherm de tijd om kort contact te hebben met wat jonge fans. Jol begrijpt daar weinig van, zo zei hij in gesprek met Sportnieuws.nl: "Dan is het een wedstrijd op het scherpst van de snede, met belangrijke standen en dan ga je eerst aandacht geven aan een paar kinderen."

"En dat in het grote professionele voetbal waar honderden miljoenen in omgaan. Als je de Eredivisie bekijkt met dat salaris erbij. Er lopen slechts een paar amateurs tussen en dat zijn de scheidsrechters. De KNVB moet daar gewoon afstand van nemen, want clubs verdienen professionals."

Gemengde reacties

ESPN deelde de beelden maandag nog eens op Instagram. Daar waren de reacties een stuk positiever. 'En zo hoort het!', was de comment met de meeste likes. Een ander schrijft: 'Klein gebaar, maar voor sommige mensen een grote betekenis. Goed voorbeeld Makkelie.'

Toch zijn er ook genoeg die hetzelfde denken als Jol. Iemand noemt hem een 'mafkees' die 'totaal niet bezig is met zijn vak'. Anderen valt op dat Makkelie al langere tijd minder goed fluit. Desondanks fluit de 42-jarige referee nog altijd op het allerhoogste niveau. Hij had dit seizoen al viermaal de leiding over een Champions League-duel. Serdar Gözübüyük lijkt wel een stap verder, omdat hij werd aangewezen voor de duels PSV - Ajax en Ajax - Feyenoord.

