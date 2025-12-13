PSV en Heracles Almelo zorgden voor een gekkenhuis in het Philips Stadion. Het duel eindigde in een knotsgekke 4-3-overwinning voor PSV, maar vooral de eerste helft was er één om niet snel te vergeten. Scheidsrechter Alex Bos gaf liefst drie strafschoppen, maar had er zelfs wel vijf kunnen geven. PSV-trainer Peter Bosz en Heracles-coach Ernest Faber doen hun beklag over de regels. "Je kunt je armen toch niet afhakken?"

PSV kreeg in de twintigste minuut een penalty voor een duwfout van Heracles-verdediger Alec van Hoorenbeeck. Daar begon de commotie al, want arbiter Bos gaf slechts een gele kaart. "Ik heb begrepen dat het geven van een duw géén voetbalhandeling is, dus dan zou het een rode kaart moeten zijn. Maar ik weet niet of het wel als duw bestraft is, dan kan het ook wel een voetbalactie zijn. Je moet bijna gestudeerd hebben om het nog te begrijpen", zegt Bosz op de persconferentie.

'Veel moeite'

De trainer van de Eindhovenaren zag de koploper van de Eredivisie zo'n tien minuten later nóg een strafschop krijgen, ditmaal voor een ongelukkige handsbal van Ivan Mesik. "Ik heb hartstikke veel moeite om de handsbalregel te begrijpen", erkent Bosz, die bijval krijgt van Heracles-coach Ernest Faber. "Zolang je de armen nodig hebt voor de balans, dan vind ik het geen handsbal. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat je je armen er af moet hakken?", vraagt hij zich af.

'Regel op regel'

De nieuwe coach van de Almeloërs is zichtbaar geïrriteerd over de beslissing van Bos. "Als je nou loopt te zwaaien met de armen, dan zou het geen natuurlijke houding zijn. Maar goed, er zal wel weer een regel op regel komen. En als dat niet het geval is, dan bedenken ze wel weer een nieuwe regel. Misschien moet je het wel gewoon afschaffen, dan kun je gewoon ballen tegenhouden. Lekker makkelijk", grapt Faber.

Discussie over Heracles-penalty

Op slag van rust mocht Heracles óók aanleggen vanaf de penaltystip. Een hoge bal belandde op de arm van Mauro Junior, waarna de VAR op de lijn kwam bij Bos. Na het zien van de beelden besloot de leidsman om tóch een penalty toe te kennen. Daar werd al over gediscusseerd, maar nóg meer werd gesproken over de aanloop van Jizz Hornkamp.

De spits leek een stap terug te zetten in zijn aanloop, maar dat bleek achteraf toch niet zo te zijn. "Dan is het gewoon een goede penalty. Dat is wel knap, hoor. Het is niet voor iedereen weggelegd om 'm zo te nemen", vertelt Jerdy Schouten over dat moment.

