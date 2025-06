Een keiharde klap voor Olympique Lyon: de zevenvoudig landskampioen van Frankrijk heeft te horen gekregen dat het komend seizoen op het tweede niveau moet voetballen. Dat komt door de financiële problemen van de club.

Dat maakte de LFP, de organisator van de Franse voetbalcompetitie, dinsdag bekend. De nummer 6 van het afgelopen seizoen in de Ligue 1 heeft nog de mogelijkheid om in beroep te gaan.

Lyon was in november al gewaarschuwd door de financiële controlecommissie DNCG dat de club zou degraderen, als de financiële situatie niet zou verbeteren. Tijdens een hoorzitting op dinsdag wist Lyon de commissie niet te overtuigen om de maatregel terug te draaien.

Eerder nog goede hoop

John Textor, de Amerikaanse clubeigenaar, had eerder goede hoop op een positieve afloop. "We hebben de afgelopen weken verschillende investeringen gedaan. Alles verkeert in een goede financiële positie", zei hij onlangs.

Textor is met zijn bedrijf Eagle Football Holdings Limited eigenaar van meerdere voetbalclubs. Maandag verkocht hij zijn belang in het Engelse Crystal Palace, in een deal die volgens de BBC 222 miljoen euro opbracht. Ook leverde een recente beursgang extra fondsen op. Daarnaast vertrokken ongeveer honderd werknemers bij Lyon, werden dure contracten beëindigd en enkele spelers verkocht.

Lyon werd tussen 2002 en 2008 zeven keer op rij kampioen van Frankrijk. Ook won de club in het verleden zes Franse bekers. Momenteel spelen oud-Ajacieden Nicolas Tagliafico en Georges Mikautadze bij de club.

