Kenneth Taylor speelde maandagavond voor het eerst een wedstrijd namens Lazio in het Stadio Olimpico. Maar onder toeziend oog van zijn vriendin Jade Anna van Vliet gingen de Romeinen keihard onderuit tegen Como: 0-3.

Martin Baturina opende de score al in de 2e minuut voor de ploeg van trainer Cesc Fabregas. Nico Paz maakte er in de eerste helft 2-0 van. De Argentijn kon ook nog zijn tweede maken vanaf elf meter, maar zag zijn zacht ingeschoten strafschop gestopt worden. In de tweede helft zorgde Paz alsnog voor de derde treffer.

Taylor, die debuteerde met een zege bij Hellas Verona, werd in de slotfase gewisseld. Tijjani Noslin viel in de tweede helft in bij Lazio, dat door de nederlaag negende blijft met 28 punten. Como staat zesde met 37 punten.

Jade Anna was er ook bij in Rome. Ze deelde op Instagram dat ze klaar was voor de wedstrijd en liet ook een video van het stadion zien. Eerder op maandag deed ze nog een fietstocht door de Italiaanse hoofdstad, waarbij de influencer ten val kwam. 'Net alsof ik weer in Amsterdam was', schrijft ze erbij voor haar één miljoen volgers op het sociale medium.

Jade Anna reisde pas geleden nog op en neer naar Nederland. Niet alleen om koffers te pakken, maar ook om haar familie weer even te zien. "Kleding, schoenen, tassen en persoonlijke spullen zijn het belangrijkste, maar meubels etcetera hoeven niet overgebracht te worden. Dus dat scheelt heel erg en zorgt ervoor dat we snel kunnen verhuizen", aldus Van Vliet. Het koppel houdt hun luxe appartement in Alkmaar aan.

