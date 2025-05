Kenneth Taylor moet drama Ajax verwerken zonder steun van beroemde vriendin Jade Anna

In een paar weken tijd heeft Ajax een zeker lijkend kampioenschap helemaal verspeeld. Van negen punten voorsprong, naar één achter met nog één speelronde te gaan. Woensdagavond ging het heel laat mis voor de Amsterdammers op bezoek bij FC Groningen, dat in de 99e minuut de 2-2 maakte. Kenneth Taylor kon het niet geloven, terwijl zijn vriendin het land uit was.

Dat er zo lang door gevoetbald werd, kwam allemaal door een aanslag van Luciano Valente op Ajax-aanvoerder Jordan Henderson en het daarop volgende opstootje. Uiteindelijk werkte Thijmen Blokzijl de gelijkmaker binnen. Ook na afloop werd het nog onvriendelijk, met daarbij een negatieve hoofdrol voor Groningen-keeper Etienne Vaessen, die het met onder anderen Kenneth Taylor aan de stok kreeg.

Vriendin Kenneth Taylor ver van huis

Laatstgenoemde kan niet even in de armen van zijn geliefde vallen na een gitzwarte avond in Het Hoge Noorden. Influencer Jade Anna van Vliet is namelijk op een tripje naar Barcelona, zo is te zien op haar sociale media. Ook hondje Navy heeft ze meegenomen, waardoor Taylor moedersziel alleen zit in hun appartement in Alkmaar.

Van Vliet vertrok woensdagmiddag met twee koffers en één tas naar de hoofdstad van de Spaanse provincie Catalonië. Daar nam ze haar volgers mee langs wat toeristische plekjes, zoals de Sagrada Familia.

Verliefd op Kenneth Taylor

Sinds eind 2023 zijn Taylor en de influencer samen. Begin dit jaar maakten ze bekend samen te gaan wonen. "Omdat we zo veel samen zijn en we honderd procent zeker weten dat dit goed gaat", zei Van Vliet destijds in een video. "Ik ben echt méga happy, het is super mooi ingericht allemaal."

Taylor zelf sprak zich net voor de jaarwisseling uit over zijn relatie. "We zijn heel gelukkig samen. Het gaat hartstikke goed en we zijn hartstikke verliefd. Zij komt elke thuiswedstrijd kijken en haar ouders ook, dus dat is heel leuk", vertelde hij aan ESPN.

