Vriendin Ajax-speler Kenneth Taylor openhartig over liefdesleven: 'Vraag me niet hoe het moet'

Het zijn voor Kenneth Taylor bijzonder spannende tijden. De sterkhouder van Ajax leek hard op weg naar het kampioenschap met zijn club, maar zag de voorbije weken de geruststellende voorsprong op PSV slinken tot één punt. Met nog twee duels te gaan zit de spanning er dus vol op. Ondertussen is zijn bekende vriendin niet te beroerd om wat gevraagd advies te geven.

Die tips gaan echter niet over voetbal, maar over de liefde. De populaire Jade Anna van Vliet is al bijna twee jaar gelukkig met de Ajacied en woont zelfs al samen. Ze lijken dolgelukkig samen en de vele volgers van de influencer willen daarom weten of ze nog wat wijsheden op liefdesgebied kan geven.

Van Vliet, die ruim een miljoen volgers op Instagram heeft, krijgt daarom ook een vraag van een gebruiken die meermaals lijkt te hebben afgesproken met een potentiële liefdespartner. Hij of zijn wil weten of je de stekker er uit moet trekken als je na vier dates niet weten 'of je iets voelt' en wil simpelweg weten 'hoe het werkt'. Daar weet Van Vliet wel raad mee.

Dit is Jade Anna, de vriendin van 'goudhaantje' Kenneth Taylor: influencer met veel haters en eerdere relatie met YouTube-ster Kenneth Taylor brak een aantal jaren geleden door bij Ajax en is na de nodige hoogte- en dieptepunten al een tijdje onbetwist basisspeler in Amsterdam, met een goal in De Klassieker als laatste hoogtepunt. Het gaat hem ook in de liefde een poos voor de wind, want hij is al ruim een jaar dolgelukkig met vriendin Jade Anna van Vliet. En die naam doet bij de nodige mensen wel een belletje rinkelen. Wat weten we over deze 20-jarige?

Nooit echt gedate

Hoewel ze dat in eerste instantie ontkent. "Meid, vraag me niet om ook maar enig advies", schrijft ze. Vervolgens legt ze het wat uitgebreider uit, want voor haar gevoel heeft ze met Taylor nooit echt een date gehad. "Ik heb zoveel geluk met het feit at het tussen 'Ken' en mijj gelijk goed voelde, waardoor we niet echt hebben 'gedate'.

De twintigjarige influencer stelt zelfs voor Taylor nooit écht te hebben gedate. "Dus vraag mij niet hoe dat moet. Ik zou ook in paniek raken van onduidelijke signalen of zelf niet weten wat je voelt." Toch komt ze met een wijsheid om de volger te hulp te schieten.

Onthulling Ajax-aanvoerder Jordan Henderson maakt veel los: 'Dat zou ik heel heftig vinden' Ajax-aanvoerder Jordan Henderson heeft veel moeten opofferen om in Amsterdam te kunnen spelen. In de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast bespreken voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As de persoonlijke gevolgen van zijn keuze, want is die het wel waard?

Onnodige discussies

"Maar ik denk.... Als je het leuk vindt samen en het voelt goed, zoek het dan vooral lekker verder uit! Wie weet bloeit er iets heel fijns en moois op tussen jullie." Mocht dat niet zo zijn, dan weet Van Vliet dat er ook geen man overboord is. "Dan is dat ook oké en kan je dat beter aangeven voordat er onnodige discussies plaatsvinden."

Bekende vriendin Ajacied Kenneth Taylor moet bittere pil slikken, maar stelt 'supertrots' te zijn Terwijl Kenneth Taylor zondag niet verder kwam dan een gelijkspel met Ajax, was zijn vriendin Jade Anna van Vliet aan de andere kant van Europa even niet bezig met de wedstrijd van haar vriend, maar een andere sportieve bezigheid. Althans dat had de influencer gehoopt.

Van Vliet, die mede door een relatie met de bekende YouTuber Gio Latooy bekend werd, is sinds 2023 samen met Taylor. Eerder dat jaar ging ze definitief uit elkaar met Latooy. Van Vliet is meermaals in de Johan Cruijff ArenA te zien en moet hopen dat haar vriend en de andere Ajacieden zich snel herpakken. De geruststellende voorsprong op concurrent PSV is als sneeuw voor de zon verdwenen in de voorbije weken. Met nog twee duels te gaan is het gat slechts één punt.

Ajax reist woensdag naar FC Groningen en ontvangt zondag FC Twente in Amsterdam. PSV heeft een op papier makkelijker programma. De Eindhovenaren treffen Heracles (thuis) en Sparta (uit).

Alles over Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.