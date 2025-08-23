Frenkie de Jong ontbreekt zaterdag bij de selectie van FC Barcelona voor het duel met Levante in La Liga. Volgens Spaanse media zou de Nederlandse middenvelder recent voor de tweede keer vader zijn geworden. Hij lijkt dus thuis te blijven bij zijn gezin.

Eerder dit jaar maakten De Jong en zijn vrouw Mikky Kiemeney bekend dat er een tweede kindje in aantocht is. In november 2023 werd zoon Miles al geboren en in mei werd duidelijk dat er nieuwe versterking voor het gezin op komst was. Het lijkt erop dat Kiemeney inmiddels bevallen is.

De Jong ontbrak namelijk eerder deze week op een training van Barcelona en vanuit Spanje lieten verschillende media weten dat heuglijk privénieuws daar de oorzaak van was. De hoofdrolspelers hebben echter nog niets van zich laten horen.

Toch leek de afgelopen training van Barça duidelijkheid te geven. Op beelden was te zien dat de Oranje-international felicitaties ontving van zijn teamgenoten. Zijn medespelers verzamelden zich om hem heen en deelden schouderklopjes uit.

De Jong zou volgens Marca deze week een alternatief programma hebben afgewerkt vanwege de privéomstandigheden. Hij zit dan ook niet bij de wedstrijdselectie voor het uitduel met Levante.

De 28-jarige lijkt dus bij zijn vrouw en pasgeboren zoon of dochter in Barcelona te blijven en laat de tweede speelronde in La Liga aan zich voorbijgaan. De start van het seizoen was vorige week perfect voor De Jong en co. Op bezoek bij Mallorca werd er eenvoudig met 0-3 gewonnen. Dat kwam mede door een memorabele eerste helft, waarin de thuisploeg twee rode kaarten kreeg en een opzienbarend doelpunt werd goedgekeurd.

