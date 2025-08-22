Het zijn bijzondere tijden voor Frenkie de Jong. De voetballer van FC Barcelona is volle bak bezig met het nieuwe voetbalseizoen, maar zijn hoofd is ongetwijfeld ook bij zijn vrouw Mikky Kiemeney. Deze week werd duidelijk dat er heuglijk nieuws te melden valt en daar stonden ook De Jongs ploeggenoten uitgebreid bij stil.

Eerder dit jaar maakten Kiemeney en De Jong bekend dat er een tweede kindje in aantocht is. In 2023 werd Miles al geboren en in mei werd duidelijk dat er nieuwe versterking voor het gezin op komst was. De Jong en Kiemeney hebben nog niets laten horen, maar het lijkt er op dat er deze week bijzonder nieuws te melden valt.

Privénieuws Mikky Kiemeney en Frenkie de Jong

De Jong ontbrak immers op een training van Barcelona en vanuit Spanje lieten verschillende media weten dat heuglijk privénieuws daar de oorzaak van was. De hoofdrolspelers zwegen de voorbije dagen in alle talen, maar toen de Nederlandse voetballer vrijdag weer terugkeerde op het trainingsveld deden zijn ploeggenoten iets bijzonders.

Spelers feliciteren Frenkie de Jong

Het overgrote deel van spelers verzamelden zich rondom de Nederlander en kreeg wat klopjes op de schouder van zijn teamgenoten. Veel wijst er op dat De Jong het heuglijke nieuws dus wel al met zijn ploegmaats heeft gedeeld.

👶Frenkie de Jong recibe el pasillo de sus compañeros. Ha sido papá de nuevo. Listo para mañana@JijantesFC pic.twitter.com/hUh0bsqUwx — Gerard Romero (@gerardromero) August 22, 2025

Vervolgens werd er gewoon getraind. De Jong zou volgens Marca deze week een alternatief programma hebben afgewerkt vanwege de privéomstandigheden. Komende zaterdag speelt Barcelona 's avonds laat op bezoek bij Levante. Of De Jong kan en gaat spelen, liet zijn trainer Hansi Flick in het midden.

Perfecte start van seizoen

De start van het seizoen was vorige week perfect voor De Jong en co. Op bezoek bij Mallorca werd er eenvoudig met 0-3 gewonnen. Dat kwam mede door een memorabele eerste helft, waarin de thuisploeg twee rode kaarten kreeg en een opzienbarend doelpunt werd goedgekeurd.

De Jong is bezig aan zijn zevende seizoen bij de Catalanen. Zijn contract loopt over minder dan een jaar af. Het is nog onduidelijk of hij zijn contract verlengd en langer in Barcelona blijft, of dat hij uitkijkt naar een andere uitdaging.

