Ajax speelde zaterdagavond een bijzonder duel in de Vriendenloterij Eredivisie. De Amsterdammers traden in speciale shirts aan tegen Excelsior als eerbetoon aan Abdelhak Nouri. Dat leverde in de 34ste minuut een emotioneel moment op, ook met dank aan scheidsrechter Joey Kooij.

De wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA stond in het teken van de Nouri Foundation, een stichting die is opgericht om Nederland 'hartveiliger' te maken. Bijvoorbeeld door aed's (hartstarters) te plaatsen. Dat heeft natuurlijk te maken met de tragedie rondom 'Appie' Nouri zelf. Hij was een toptalent bij Ajax, maar kreeg in 2017 tijdens een oefenduel tegen het Duitse Werder Bremen een hartstilstand. Als gevolg daarvan liep hij blijvende en ernstige hersenschade op.

Familie aanwezig bij duel Ajax

Het nieuws maakte wereldwijd veel los en onder meer in Amsterdam zijn ze hem niet vergeten. Rondom het duel werd geld ingezameld voor de stichting. Zo traden de spelers van Ajax aan in speciale voetbalshirts. De familie van Nouri was ook aanwezig bij het duel, wat de nodige emoties opriep.

Emoties in minuut 34

In de 34ste minuut ging het publiek staan en begon het massaal te applaudisseren in de Johan Cruijff ArenA. Scheidsrechter Joey Kooij besloot vervolgens het spel even stil te leggen zodat iedereen even zijn momentje kon pakken.

De broer van Abdelhak, Abderrahim, gaf voor het duel in Amsterdam al een kort interview aan ESPN. Daarin vertelde hij dat veel bekende voetballers nog altijd veelvuldig aandacht besteden aan zijn broertje. Een van hen is PSV'er Ismael Saibari. "Hij slaapt ook vaak thuis bij Abdelhak, dat is echt heel speciaal", vindt hij.

Mooie woorden van PSV'er Saibari

Saibari speelt ook met het nummer dat Nouri altijd droeg: 34. "Speciaal voor hem", vertelde hij na NAC - PSV. "Ik draag dat ook met trots." De Belg van PSV speelde nooit met het voormalig Ajax-talent, maar was toch een groot bewonderaar.

"Ik ben opgegroeid in België, dus ik wist nooit veel over Abdelhak Nouri. In Nederland hoorde ik zijn naam rondgaan. Toen ben ik video's van hem gaan bekijken. Maar wat me vooral pakte, was de mens die hij was. Ik heb alleen mooie verhalen over hem gehoord. Toevallig was ik een keer bij hem, kwam er een 'random' persoon voor hem thuis en begon een mooi verhaal over Nouri te vertellen."

