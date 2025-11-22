Het afgrijselijke seizoen van Ajax heeft een nieuw negatief hoofdstuk gekregen. De dolende Amsterdammers van interim-trainer Fred Grim konden tegen laagvlieger Excelsior wat vertrouwen op doen, maar ook dat thuisduel eindigde in een groot drama en een afgang van jewelste in de Vriendenloterij Eredivisie: 1-2.

Ajax in eigen huis tegen de nummer zestien Excelsior. Een ideale opponent om wat vertrouwen op te doen, zou je zeggen. Daar kwam pijnlijk weinig van terecht. Ajax begon, zonder veel kansen te krijgen, nog wel redelijk. Maar kort na een indrukwekkend eerbetoon aan Abdelhak Nouri kwam Excelsior op voorsprong. Noah Naujoks mocht zomaar doorlopen dankzij wat schutterende Ajacieden en passeerde Remko Pasveer. Het leverde een 0-1 ruststand en een flink fluitconcert op.

Dramatisch begin tweede helft

Ongetwijfeld hoopten fans hun club daarmee op scherp te zetten, maar dat bleek ijdele hoop. Nog geen twee minuten na rust lag de 0-2 er al in. Verdediger Gerard Alders kopte de bal kinderlijk eenvoudig voor de voeten van Naujoks, die keurig zijn en Excelsiors tweede goal maakte.

Cynische fans kunnen even juichen

Vervolgens volgde een fase van cynisme en boosheid op de tribunes. Fans pikten het trage spel, de tussenstand en de houding van Ajax niet en lieten dat duidelijk merken. Ondertussen greep Grim in door Kasper Dolberg in te brengen en Anton Gaaei te wisselen. Dat sorteerde meteen effect, want een paar minuten na zijn komst wist de Deen van dichtbij binnen te tikken: 1-2.

Plots veerde het publiek weer op en werd het zowaar een vermakelijk duel. Ajax kreeg wat kleur op de wangen en had kansen op de gelijkmaker, maar gaf ook veel ruimte weg. Excelsior, dat nog nooit won in Amsterdam, deed er begrijpelijkerwijs bovendien alles aan om de boel te vertragen. Het had het gewenste effect.

Ajax wist niet te scoren en blameerde zichzelf voor de zoveelste keer dit seizoen gigantisch. De kans is groot dat de ploeg van Grim, die dus ook zijn tweede pot op rij verloor, flink wat plekken daalt op de ranglijst in de Eredivisie. De concurrenten voor de positie voor Ajax komen morgen (zondag) namelijk in actie.

Dramatisch seizoen

Het seizoen is voor Ajax vooralsnog een groot drama. Van de laatste negen duels werd er slechts ééntje gewonnen. De komende weken worden cruciaal voor de rest van het jaar van Ajax. Nieuwe misstappen tegen Groningen en Fortuna zullen ernstige gevolgen hebben voor het Eredivisieseizoen, dat eigenlijk al verloren lijkt.

Volgende week komt Ajax ook in actie in de Champions League, waar het thuis tegen het eveneens puntloze Benfica van José Mourinho moet winnen om nog een sprankje hoop op de knock-outfase te houden. Maar wie Ajax zag schutteren tegen Excelsior, gelooft daar eigenlijk niet in.

Opstelling Ajax: Pasveer; Gaaei, Regeer, Taylor, Gloukh, Godts, Baas, Edvardsen, Weghorst, Sutalo, Alders

Opstelling Excelsior: Van Gassel; Bronkhorst, Meissen, Widell, Naujoks, De Regt, Martens, Hartjes, Yegoian, Sanches Fernandes, Bergraaf

