De supporters bij Ajax - Heracles Almelo zijn zondag in de Johan Cruijff ArenA met een prachtig eerbetoon gekomen aan de familie van de vermoorde Lisa (17). In de zeventiende minuut klapten de aanwezige fans als steun voor de nabestaanden van het meisje.

Lisa werd in de nacht van dinsdag op woensdag met geweld om het leven gebracht. Het verschrikkelijke overlijden van het meisje uit Abcoude houdt veel mensen de laatste dagen bezig en ook ESPN-analist Bram van Polen zit ermee. "Je wordt er zo naar van als je eraan denkt. Het houdt me bezig. Het is zo verschrikkelijk, kan er met mijn kop niet bij dat je dat een ander mens aan kan doen. Het is echt in- en intriest."

De aanval op Lisa gebeurde om de hoek van de Johan Cruijff ArenA en dus besloot de supportersvereniging van Ajax iets te doen om de familie te steunen. "De gruwelijke misdaad werd gepleegd aan de Holterbergweg, om de hoek van de Johan Cruijff Arena en sportpark De Toekomst. Als signaal tegen zinloos geweld in het algemeen en als steun voor de nabestaanden van Lisa in het bijzonder, klinkt zondag een minuut applaus"

John Heitinga

Voor de wedstrijd werd ook Ajax-coach John Heitinga gevraagd naar wat de situatie met hem doet. "De eerste gedachten gaan uit naar nabestaanden. Zij krijgen Lisa er niet mee terug. Wij proberen bij Ajax in de zeventiende minuut in ieder geval iets richting de familie te doen. Geen woorden voor", zo vertelde Heitinga die zelf twee dochters heeft tegenover Hans Kraay jr. bij ESPN.

Bij een 0-0 stand brak de zeventiende minuut aan in de Johan Cruijff ArenA. Een prachtig applaus klonk een minuut lang vanaf alle tribunes van het stadion. Ook de spelers stopten het spel even en applaudiseerden een minuut lang. Op de schermen was te zien 'Lieve Lisa, dappere strijder'. Ook was er een spandoek te zien met 'Rust zacht Lisa'.

Kippenvel: Johan Cruijff ArenA applaudisseert voor om het leven gebrachte Lisa (17) ❤️ — ESPN NL (@ESPNnl) August 24, 2025

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.