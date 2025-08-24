Ajax heeft zondag drie punten gepakt tegen Heracles Almelo, maar gemakkelijk ging dat allerminst. In een beladen duel, dat in het teken stond van een indrukwekkend eerbetoon aan de overleden Lisa (17), won de ploeg van John Heitinga met 2-0. Steven Berghuis en Wout Weghorst zorgden voor de doelpunten.

De Amsterdammers begonnen furieus en legden Heracles direct hun wil op. Oscar Gloukh en Weghorst kregen de eerste kansen, maar wisten het net niet te vinden. Een kwartier later volgde een indrukwekkend eerbetoon: het spel lag stil terwijl de hele Johan Cruijff ArenA applaudisseerde voor de overleden Lisa. Kort daarna brak Ajax de ban. Gloukh zette sterk door op links en legde af, waarna Berghuis de 1-0 overtuigend binnenschoot.

Ajax vergeet afstand te nemen

Met een nipte voorsprong gingen beide ploegen rusten. Na de thee kreeg Ajax kans na kans om de marge te vergroten, maar het ontbrak aan scherpte. Fitz-Jim, Wijndal en invaller Oliver Edvardsen kregen mogelijkheden, terwijl ook Moro en Berghuis gevaarlijk waren. Heracles stelde daar nauwelijks iets tegenover, maar bleef door de minimale achterstand hopen op een stuntje.

Pas in de slotfase werd het duel beslist. Weghorst kreeg in de 88e minuut eindelijk zijn beloning. Na meerdere gemiste kansen schoot de spits verwoestend hard binnen op aangeven van Davy Klaassen. De VAR keek de treffer nog kort na, maar gaf groen licht: geen buitenspel. Weghorst vierde de goal uitbundig, zichtbaar opgelucht nadat hij eerder in de wedstrijd tot vijf keer toe het doel niet wist te vinden.

Emotioneel eerbetoon in ArenA

De wedstrijd stond vooral in het teken van Lisa, het 17-jarige meisje uit Abcoude dat afgelopen week vlak bij het stadion om het leven kwam. Voor de aftrap legden supporters massaal bloemen neer op de plek van het incident. Het zorgde voor een indrukwekkend en emotioneel decor in de Johan Cruijff ArenA.

In de 17e minuut volgde opnieuw een kippenvelmoment. Het spel werd stilgelegd en 50.000 toeschouwers klapten minutenlang ter nagedachtenis aan Lisa. Ook spelers en staf deden mee aan het eerbetoon, waardoor de hele ArenA even stilstond bij het tragische verlies.

Moeizaam Ajax wint wél

Ondanks het matige spel en de vele gemiste kansen kan Ajax dus terugkijken op een geslaagde middag. De overwinning brengt drie belangrijke punten, maar vooral het indrukwekkende eerbetoon aan Lisa maakte diepe indruk. Het betekende een gedenkwaardige dag in de Johan Cruijff ArenA.

Afscheid van Jorrel Hato

Voorafgaand aan de wedstrijd nam Ajax officieel afscheid van Jorrel Hato. De 19-jarige verdediger vertrok deze zomer voor 44 miljoen euro naar Chelsea. In de Johan Cruijff ArenA kregen de fans de kans om afscheid te nemen van een speler die op jonge leeftijd al was uitgegroeid tot een van de sterkhouders.

