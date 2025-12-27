Ontroerende beelden vanuit Liverpool. Daar betraden de zoons van de overleden voetballer Diogo Jota als mascotte Anfield. Dinis en Duarte liepen onder luid applaus met aanvoerder Virgil van Dijk mee het veld van Anfield op tijdens het emotionele duel tussen Liverpool en Wolves.

Naast Dinis en Duarte liet Jota ook nog een dichter van een jaar oud achter. Zijn twee zoons liepen het veld op onder begeleiding van het nummer You'll Never Walk Alone, terwijl heel Anfield klapte. Jota kwam begin juli op 28-jarige leeftijd om het leven met zijn jongere broer André Silva. De auto waarin de twee broers zaten in Noord-Spanje raakte van de weg en vloog in brand.

Liverpool en de hele voetbalwereld waren in rouw. Jota en zijn broer werden meermaal op schitterende wijze herdacht. Zo heeft Liverpool besloten rugnummer 20 niet meer te gebruiken, ook is er een herdenkingsplek bij het stadion. Daarnaast zingen fans iedere keer in minuut 20 het nummer van Jota.

Emotioneel duel met Wolves

Ook bij tegenstander Wolves werd Jota groots herdacht. De Portugees voetbalde van 2017 tot 2020 voor Wolverhampton en daarna voor Liverpool. De wedstrijd van zaterdag is de eerste ontmoeting tussen Liverpool en Wolverhampton sinds het overlijden van Jota.

