Liverpool heeft met 2-1 gewonnen van Wolverhampton Wanderers tijdens het laatste competitieduel van The Reds. Het duel stond vooral in het teken van de overleden Diogo Jota. Jota's zoons Dinis en Duarte betraden als mascottes het veld samen met Liverpool-aanvoerder Virgil van Dijk. De overleden voetballer speelde voor beide clubs.

Jota kwam afgelopen zomer samen met zijn broer André Silva om het leven bij een tragisch auto-ongeluk in het noorden van Spanje. Jota was op de weg terug naar Engeland en werd daarbij vergezeld door zijn broer. Dinis en Duarte betraden samen met Liverpool-aanvaller Virgil van Dijk onder luid applaus het veld terwijl het Liverpool-clublied You'll Never Walk Alone klonk.

Na een emotionele opkomst, werd er afgetrapt op Anfield. Al na elf minuten stond de ploeg van Slot bijna op voorsprong. Hugo Ekitike raakte de paal. Ondertussen zongen de supporters van Wolves hun bekende liedje voor Jota. In de twintigste minuut stond heel Anfield op en werd er geklapt en gezongen voor Jota, die bij Liverpool met rugnummer twintig speelde. Het rugnummer zal nooit meer door gedragen worden bij de club.

Gravenberch en Wirtz zorgen voor opluchting bij Slot

Liverpool hield constant druk. Na twee ballen op de paal, was het Ryan Gravenberch die de ban brak en Liverpool op voorsprong zette na een mooie actie van Oranje-collega Jeremie Frimpong. Gravenberch droeg zijn doelpunt op aan Jota door met zijn handen de beweging te maken die Jota ook vaak maakte om zijn doelpunten te vieren.

De ketchupfles-theorie leek tot zijn recht te komen, want een minuut later maakte Florian Wirtz alweer de 2-0, waardoor de ploeg van Slot nog net voor rust op een ruime voorsprong kwam. Het was het eerste officiële doelpunt van Wirtz dit seizoen. De Duitser kwam afgelopen zomer over van Bayer Leverkusen.

Wolves komt terug

Vrij snel na de start van de tweede helft deed Wolves iets terug. Santiago Bueno maakte de 2-1 voor de hekkensluiter van de Engelse competitie. De uitploeg rook duidelijk bloed na de treffer en werd bij vlagen gevaarlijk in de tweede helft. Wolves kwam bijna met tien man te staan toen André naar zijn tweede gele kaart solliciteerde.

Milos Kerkez lag op de grond met de bal onder zijn buik. André trapte daar tweemaal hard tegenaan. De Braziliaan kwam er met een gesprek tussen de arbiter en Wolves-aanvoerder José Sá mee weg. In de 86e minuut kwam Cody Gakpo binnen de lijnen. Hij keerde terug na een spierblessure. Wolves zorgde in de tweede helft voor een aantal zenuwslopende momenten bij Slot en joeg op de gelijkmaker.

Stand van zaken

Arne Slot ligt al weken onder een vergrootglas bij Liverpool vanwege het tot nu toe teleurstellende seizoen van de landskampioen. Liverpool staat momenteel op de zesde plek in de Engelse competitie. Er lijkt voorzichtig sprake van verbetering in de resultaten. In de laatste vijf competitieduels werd er niet meer verloren. Wolves staat helemaal onderaan in de competitie en verloor de laatste vijf competitieduels.

Opstellingen

Onderstaand de spelers die om 16:00 aan de aftrap verschenen op Anfield.



Liverpool: Alisson, Van Dijk, Konate, Kerkez, Wirtz, Mac Allister, Chiesa, Jones, Ekitike, Frimpong & Gravenberch.



Wolves: Sa, Doherty, Mosquera, S. Bueno, Krejci, H. Bueno, Andre, J. Gomez, Mane, Arokodare & Hwang.

