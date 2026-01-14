Nicky van der Gijp, de zoon van René van der Gijp, heeft woensdag een update gegeven over de gezondheid van oud-voetballer en voormalig trainer Jan Boskamp. De twee maakten wekenlang een voetbalpodcast samen, maar sinds september waren de twee ineens niet meer te horen.

Bij de talkshow De Oranjewinter van presentatrice Hélène Hendriks was 'de kleine Gijp' te gast. Hendriks vroeg wanneer hij en Boskamp weer eens te horen zijn in hun podcast. "Het klopt dat je hem al lang niet hebt gehoord", reageert Van der Gijp junior. "De man is 77. Als je zo oud bent, heb je af en toe kwaaltjes. Zoals elk oud persoon. Dat had hij nu ook. Het gaat gelukkig nu weer goed met hem. Als het goed is zie ik hem zondag weer bij Feyenoord, dus dat is heel goed nieuws."

'Misschien gaat het dan ook wat beter met Feyenoord'

Van der Gjp hoopt dat het snel weer gaat gebeuren dat ze samen de voetbalpodcast op kunnen nemen. "Ik krijg echt zoveel berichtjes elke dag van de mensen die de podcast luisterden. Ik hoop ook dat we weer terug kunnen komen. Het was voor ons gewoon een bak koffie drinken elke keer en lekker babbelen samen. Er zat toevallig een microfoon bij, maar dat was het ook." Volgens Hendriks merkte je dat als luisteraar ook. Ze reageert verheugd op het betere nieuws over Boskamp via Van der Gijp. "Het betekent dat het goed gaat als hij weer naar De Kuip gaat. Misschien gaat het dan ook wat beter met Feyenoord. Zeker met hem erbij."

Elke dinsdag

De laatste opname van de podcast Boskamp & Kleine Gijp was op 23 september 2025. In totaal namen de twee mannen 18 afleveringen op, die elke dinsdag online kwamen. Het is nog niet bekend of en wanneer de podcast terugkeert, maar met Boskamp lijkt het dus weer goed te gaan.

