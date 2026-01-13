Het leven lacht Ayase Ueda (27) toe. De Japanner van Feyenoord is hard op weg om topscorer van de Eredivisie te worden, kan in de toekomst een mooie transfer maken en is gelukkig in de liefde. Met zijn vriendin kondigde hij dit weekend prachtig privénieuws aan, al was de locatie wel behoorlijk opvallend.

De Feyenoord-spits wordt namelijk voor het eerst vader en vierde dat met een fotoshoot met zijn partner. Ueda is al jarenlang gelukkig met landgenote Natsuki Yufu. Zij is onder meer model en maakt naam als zogeheten foodblogster. Het stel maakte de zwangerschap bekend met een fotoshoot op het Instagram-kanaal van Yufu, Dat gebeurde niet in Rotterdam, maar frappant genoeg in Amsterdam.

Terug naar Japan

In de stad van Feyenoords aartsrivaal Ajax gingen de twee aanstaande ouders samen op de foto. Dat deden ze met onder meer een bos bloemen, kleine schoentjes en een foto van de echo. "Ik ben blij om aan te mogen kondigen dat ik zwanger ben van mijn eerste kindje", zo schrijft de toekomstige moeder. Ze bevalt ergens in het voorjaar en is van plan om dat in Japan te doen. "Ik ga terug naar Europa als ik bevallen ben en mijn leven stabiel is."

De komende tijd lijken Ueda en Yufu elkaar even te moeten missen, zo blijkt uit de woorden van de laatstgenoemde. "Ik ben mijn man zo dankbaar voor het respecteren van mijn keuzes ondanks zijn drukke schema, dankjewel! Ik kijk uit naar de dag waarop wij drieën elkaar weer kunnen ontmoeten."

Belangrijke maanden voor Ueda

Voor Ueda zijn het privé dus belangrijke maanden, maar ook sportief staat er een hoop op het spel. Met 18 goals is hij dit seizoen heel belangrijk voor Feyenoord en lijkt hij hard op weg topscorer van de Vriendenloterij Eredivisie te worden. Feyenoord staat momenteel tweede in de competitie, maar met dertien punten achterstand op koploper PSV lijkt een kans op de titel al uit zicht. De ploeg van de bekritiseerde Robin van Persie moet er alles aan doen om naaste belagers Ajax, NEC en AZ achter zich te houden voor de strijd om plek twee. Die geeft immers recht op directe plaatsing voor de Champions League en dus gegarandeerd tientallen miljoenen euro's aan inkomsten.

Ook kijkt Ueda uiteraard uit naar de zomer. Dan vindt het WK voetbal plaats in Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Japan zit in de poule met Nederland en Tunesië. Daar komt nog een ander Europees land uit het viertal Albanië, Zweden, Polen en Oekraïne bij.

