Ronald Koeman maakt zich op voor zijn tweede eindtoernooi als bondscoach van het Nederlands elftal. Het zou zomaar kunnen dat het ook meteen het laatste kunststukje van de trainer bij Oranje is.

De KNVB gaat na het WK van komende zomer in de Verenigde Staten, Canada en Mexico in gesprek met bondscoach Koeman over zijn toekomst bij het Nederlands elftal. "Het WK is een zeer belangrijk ijkpunt voor ons, een denkbeeldige finishlijn", zegt KNVB-directeur Marianne van Leeuwen op de website van het Algemeen Dagblad.

"Het komende halfjaar is alles bij ons op het WK gericht. Zowel Ronald als wij als directie zijn het erover eens dat we pas ná het toernooi met elkaar in gesprek gaan over de toekomst. Geen dag eerder", stelt Van Leeuwen." Vrijwel altijd houden we de lange termijn in gedachten, maar als topsportorganisatie moet je soms ook zeggen bij zo'n belangrijk toernooi: keep your eyes on the prize."

Gedachten van Koeman

De 62-jarige Koeman vertelde vorige maand dat hij niet uitsluit dat hij na het WK vertrekt bij Oranje. "Dat is een mogelijkheid. Daar denk ik zo af en toe wel eens over na", zei hij. Zijn contract loopt na het WK af.

Het Nederlands elftal zit tijdens het WK in de poule met Japan, Tunesië en een nog te bepalen land uit Europa. Dat kan Polen, Zweden, Oekraïne of Albanië zijn. In maart oefent Nederland tegen Noorwegen (in de Johan Cruijff ArenA) en Ecuador (in het Philips Stadion).

