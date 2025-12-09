Frenkie de Jong is inmiddels bezig aan zijn zevende seizoen bij FC Barcelona en over het algemeen is hij al die tijd basisspeler geweest. Het brengt hem dicht bij een record, maar daar had bondscoach Ronaldo Koeman nog wel wat op aan te merken.

Koeman speelde zelf begin jaren '90 zes seizoen bij FC Barcelona en deed dat met veel succes. Voor De Jong gaat het allemaal net wat moeizamer, al leverde zijn tijd ook al twee landstitels op. In totaal staat de middenvelder al op 275 wedstrijden, slechts één Nederlander speelde er nog meer.

“Wie heb ik ingehaald?", wil De Jong graag weten in gesprek met Panna. De 64-voudig international sprak het voetbaltijdschrift voor kinderen toen hij voor WK-kwalificatie-interlands bij Oranje was. "De trainer, toch? Laatst sprak Ronald me daarover aan. ‘Maar ik heb de Champions League gewonnen!’, grapte hij toen.”

Koeman maakte in 1992 tijdens de Europa Cup 1-finale tegen Sampdoria zelfs het winnende doelpunt voor Barcelona. Zo zal hij voor eeuwig de speler zijn die de Catalanen de eerste Europa Cup 1 uit de geschiedenis bezorgde. De verdediger met het geweldige schot kwam tot 264 wedstrijden.

Champions League

De Jong heeft alle hoop dat ook voor hem Europees succes aanstaande is: “We hebben een team dat nog jaren bij elkaar kan blijven en waarin groei zit. De Champions League ontbreekt nog op mijn erelijst. Ik heb er alle vertrouwen in dat ik die met FC Barcelona kan winnen.”

Phillip Cocu is met 292 wedstrijden voor Barcelona nog altijd lijstaanvoerder onder de Nederlanders. De Jong verlengde zijn contract onlangs tot de zomer van 2029 en dat record lijkt dus zeker haalbaar: “Als het goed is, ga ik daar overheen, ja. Maar het is vooral belangrijk dat ik een belangrijke speler voor de club ben.”