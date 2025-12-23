De KNVB heeft gereageerd op de ophef die is ontstaan op sociale media, omdat de wedstrijd van Jong Ajax tegen RKC Waalwijk maandagavond doorging. Door het overlijden van Elisa, de vriendin van Jong Ajax-speler Mark Verkuijl, waren veel mensen van mening dat de partij verplaatst had moeten worden.

Een woordvoerder van de KNVB reageert bij De Telegraaf: "Vooropgesteld is het verschrikkelijk dat de vriendin van Mark Verkuijl bij een ongeluk is overleden. Onze gedachten gaan uit naar Jong Ajax-speler Mark Verkuijl, familie en zijn schoonfamilie, vrienden en naasten en naar zijn teamgenoten en de staf."

"In situaties als deze is een uiterst moeilijke afweging of wedstrijden wel of niet doorgang moeten vinden. We begrijpen dat zulke besluiten vragen en discussie oproepen, omdat ze onvermijdelijk raken aan emoties, omstandigheden en mensen."

KNVB volgt het beleid

De KNVB houdt daarbij vast aan het protocol: "Daarbij hanteren we een beleid waarin wedstrijden in principe alleen worden uitgesteld wanneer sprake is van het overlijden van een speler of staflid. Dat neemt niet weg dat dit een moeilijke keuze blijft en doet niets af aan de ernst van wat er is gebeurd, dit is een zeer ingrijpende en verdrietige gebeurtenis."

Elisa, de vriendin van Verkuijl, overleed vorige week na een aanrijding, waarbij de automobilist doorreed. De 19-jarige Verkuijl was maandagavond aanwezig bij de wedstrijd tussen Jong Ajax en RKC, om daar een Ajax-shirt met haar naam erop neer te leggen en zich bij de selectie te voegen voor een minuut stilte. Er volgde in de 21e minuut - Elisa overleed op 21-jarige leeftijd - nog een applaus, waarbij de middenvelder opnieuw het shirt omhoog hield. Het leverde emotionele beelden op.

Jong Ajax wilde niet spelen

Jong Ajax-trainer Willem Weijs had eigenlijk niet willen spelen: "Als ik eerlijk ben voelde ik die behoefte niet. En ik had het gevoel dat heel veel andere spelers dat ook niet voelden." De coach bevestigde vervolgens dat de KNVB hen verplichtte om toch acte de présence te geven.

