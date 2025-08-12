De KNVB wil een nieuwe aanpak om in de toekomst de grootste relschoppers van profclubseffectief te kunnen straffen. Daarmee steunt de bond het plan van de politie en overheid om deze groep beter in kaart te brengen.

De KNVB staat achter het plan van de politie en overheid om in de toekomst de grootste relschoppers van profclubs beter in kaart te brengen. "Het is belangrijk om deze groep zorgvuldig te analyseren, effectieve sancties toe te passen en clubs en bestuurders weerbaar te maken tegen hun invloed", stelt de voetbalbond.

Met het onderscheid van relschoppers hoeven andere fans hopelijk niet meer de dupe te zijn van sancties. "Door samen een duidelijke grens te trekken en te investeren in een gerichte aanpak, doen we miljoenen echte voetballiefhebbers een groot plezier en voorkom je dat de politie moet opschalen."

De KNVB concludeert dat er al goed wordt samengewerkt met clubs uit de Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie, supporters, gemeenten, politie, OM en ministeries. Daardoor is het aantal incidenten rond duels in het betaalde voetbal gedaald. Het betaalde voetbal gaat de komende weken met burgemeesters van steden met profclubs in gesprek en zal extra aandacht voor vier punten vragen.

Stadionverbod

Behalve aandacht voor de grootste relschoppers zal het betaalde voetbal ook nieuwe technologieën laten zien. Zo werken steeds meer clubs met digitale toegang, een moderne versie van de clubcard. Ook zijn er technologieën die helpen discriminerende spreekkoren beter te herkennen. Met digitale meldplicht is het ook makkelijker om mensen met een stadionverbod buiten de deur te houden.

Vuurwerk

De KNVB vindt ook dat de bestrijding van vuurwerk in stadions scherper kan. De voetbalbond juicht het toe dat clubs investeren in hun relatie met supporters. Profclubs hebben dit seizoen een Supporters Liaison Officer (SLO) in dienst, die een brug tussen de supporters, de club en andere partijen vormt. Er is een speciale opleiding voor die functie, met kennisdeling met collega's in binnen- en buitenland.